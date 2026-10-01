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Vasco Rossi, esce il nuovo video e singolo live “Marea”. Il 7 ottobre riceverà il Dottorato di Ricerca Honoris Causa a Salerno

di Italpress - 1 Ottobre 2026

MILANO (ITALPRESS) – Esce domani il nuovo video e singolo live “Marea” di Vasco Rossi. Il brano non era mai stato eseguito dal vivo prima d’ora e figurava ai primi posti nella lista dei desideri dei fan, che durante questo tour hanno visto finalmente esaudito — o quasi — ogni loro sogno. Se nel 1996 questa canzone chiudeva il discorso, iniziato con “Un gran bel film”, all’interno dell’album Nessun pericolo per te, nella setlist del 2026 guida invece un trittico di ballad introspettive dal fortissimo impatto emotivo. Posizionata in apertura della seconda parte dello show, “Marea” precede “Siamo soli” e “Se ti potessi dire”. “È il momento più dark e psichedelico del concerto”, spiega Vince Pastano, che ne ha curato il nuovo arrangiamento. “Proprio come le liriche, un inferno della mente”.

Il video live, diretto da Pepsy Romanoff, restituisce l’interpretazione di Vasco. “Marea” costituisce la prima anticipazione dell’album “Vasco Live 20|26 – The Essentials”, in uscita il prossimo 27 novembre. Il disco raccoglie 17 brani scelti tra gli “inediti a concerto” e le rarità proposti durante i live 2026, musicalmente rivisitati da Vince Pastano.

Il 7 ottobre, all’Università di Salerno, Vasco diventerà “professore”. L’Università degli Studi di Salerno Conferisce a Vasco Rossi il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un’esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. “Il conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi – dichiara il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio – riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici rappresentano un’esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione”.

La Cerimonia ufficiale di conferimento del Dottorato honoris causa si terrà mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 15.30, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Università di Salerno – Campus di Fisciano.

– Foto ufficio stampa Universal Music –

(ITALPRESS).