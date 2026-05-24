Politica

Venezia: il PD e la “lezione di voto” alla comunità islamica

Venezia, il video sulle indicazioni di voto alla comunità bengalese accende lo scontro politico.

di Marzio Amoroso - 24 Maggio 2026

A Venezia la campagna elettorale è stata travolta da un video girato in una sala della Venice Bangla School di Mestre, in cui alcuni candidati del Partito Democratico spiegano a un gruppo di elettori come compilare la scheda delle amministrative. Il filmato, circolato rapidamente sui social, ha trasformato un incontro locale in un caso politico nazionale. Le immagini non sono manipolate, mostrano una riunione effettiva, con un fac‑simile della scheda e indicazioni fornite in modo diretto e comprensibile anche a chi ha difficoltà con l’italiano.

Le frasi che hanno acceso la polemica

A far esplodere la discussione sono state alcune espressioni pronunciate durante l’incontro, in cui si invita a cercare il simbolo del Pd e a scrivere nomi specifici nella parte dedicata alle preferenze. Il tono, percepito da molti come prescrittivo, ha alimentato l’idea di un orientamento di voto rivolto a un gruppo etnico e religioso ben definito. È questo passaggio a trasformare un momento di informazione in un caso politico, perché tocca il confine delicato tra partecipazione democratica e organizzazione del consenso.

Il ruolo della comunità bengalese nella città

La vicenda di Venezia si inserisce in un contesto in cui la comunità bengalese, una delle più numerose dell’area veneziana, è diventata un attore politico sempre più rilevante. Negli ultimi anni ha chiesto maggiore rappresentanza, spazi culturali adeguati e un dialogo più strutturato con le istituzioni. Tra i temi ricorrenti nelle assemblee pubbliche compaiono la necessità di un luogo di culto stabile, la richiesta di aree dedicate alle attività comunitarie e un coinvolgimento più forte nella vita civica.

Le accuse del centrodestra e la difesa del Pd

Il centrodestra ha denunciato l’episodio come un tentativo di costruire un “voto di comunità”, sostenendo che l’incontro ha superato il limite della semplice spiegazione tecnica. Il Pd ha risposto rivendicando la legittimità dell’iniziativa, definendola un supporto informativo rivolto a cittadini regolarmente iscritti alle liste elettorali. Secondo i Dem, l’obiettivo era aiutare chi non conosce bene la lingua a comprendere il funzionamento della scheda, non indirizzare il voto in modo improprio.

Un caso che apre un dibattito più ampio

Al di là delle letture di parte, il video mette in luce una questione più complessa, come garantire partecipazione politica a cittadini di origine straniera senza trasformare la rappresentanza in un meccanismo identitario. La vicenda di Mestre diventa così un simbolo delle tensioni che attraversano molte città italiane, dove integrazione, voto e appartenenza culturale si intrecciano in modo sempre più evidente.