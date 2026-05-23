Attualità

L’alfabeto dell’integrazione, il lessico del consenso e l’incapacità di restare un passo indietro

di Eleonora Manzo - 23 Maggio 2026

Ci sono contesti in cui la politica dovrebbe avere il buon gusto di restare un passo indietro. Per esempio in una scuola di italiano per cittadini bengalesi, luogo che dovrebbe avere un obiettivo semplice e persino nobile: insegnare la lingua, offrire strumenti, favorire integrazione. E invece, a quanto pare, in certi momenti il confine tra alfabetizzazione e clima elettorale rischia di farsi piuttosto sottile.

Succede così che una realtà nata per avvicinare le persone all’italiano diventi, più o meno esplicitamente, anche uno sfondo utile alla campagna elettorale Dem. Nulla di clamoroso, per carità: nessun comizio tra i banchi, nessuna tessera distribuita insieme ai verbi irregolari. Però resta quella sensazione un po’ imbarazzante di una politica che, quando incontra luoghi fragili o delicati, fatica sempre a rinunciare alla tentazione di metterci il cappello.

Ed è qui che emerge il punto politico, prima ancora che polemico. Il centrosinistra da anni racconta di voler rappresentare i più deboli, i più esposti, i più bisognosi di tutela. Una missione legittima, perfino doverosa. Il problema nasce quando la tutela sconfina nella pedagogia politica, e la vicinanza rischia di assomigliare troppo a una forma di accompagnamento elettorale. Come se l’inclusione, oltre a essere un valore, dovesse diventare anche una corsia preferenziale di consenso.

In fondo il sospetto è questo: che una parte del mondo dem, in difficoltà nel ritrovare presa popolare nei quartieri, tra i lavoratori e perfino nel proprio elettorato storico, guardi a certe comunità con un’attenzione che non è solo sociale o culturale, ma inevitabilmente anche politica. Non serve dirlo ad alta voce, anzi di solito lo si nega con eleganza. Basta osservare i contesti, i tempi, le presenze, le fotografie, il linguaggio accuratamente scelto.

E il messaggio, pur restando sottovoce, arriva lo stesso.

Il paradosso è che tutto questo avviene sempre in nome delle migliori intenzioni. Si parla di diritti, partecipazione, cittadinanza, consapevolezza. Parole giuste, che però diventano scivolose quando si intrecciano troppo da vicino con una campagna elettorale. Perché un conto è aiutare qualcuno a orientarsi nella società italiana; un altro è suggerirgli, anche solo per atmosfera, da che parte dovrebbe orientarsi politicamente.

La vicenda di Mestre colpisce proprio per questo: non tanto per quello che mostra in modo plateale, ma per ciò che lascia intuire. E cioè una certa difficoltà della politica, soprattutto progressista, a distinguere davvero tra integrazione e rappresentazione, tra sostegno e ricerca di legittimazione, tra solidarietà e convenienza. Il rischio, alla fine, è che anche un’iniziativa utile e positiva come l’insegnamento dell’italiano venga letta non per il suo valore reale, ma per il suo possibile rendimento simbolico ed elettorale.

Ed è un peccato. Perché chi arriva in Italia e prova a costruirsi una vita ha bisogno di lingua, strumenti, autonomia. Non di essere trasformato nell’ennesimo capitolo della sceneggiatura morale di una politica in affanno. Se davvero si vuole difendere l’integrazione, bisognerebbe lasciarla respirare fuori dalla propaganda, anche quella più educata, più sorridente, più discreta. Altrimenti il dubbio resta: più che insegnare l’italiano, qualcuno continua a cercare un nuovo vocabolario per recuperare voti.