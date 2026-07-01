Vertice Nato ad Ankara, Tajani: confermeremo impegni su spese militari

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"Passo necessario per proteggere libertà e sicurezza cittadini"

di Askanews - 1 Luglio 2026

Roma, 1 lug. (askanews) – Per Antonio Tajani la Nato resta il fondamento della sicurezza comune, ma l’Europa deve contare di più dentro l’Alleanza Atlantica.

Rispondendo al Question Time a Benedetto Della Vedova, il ministro degli Esteri ha rilanciato il pilastro europeo della Difesa e, in prospettiva, una Difesa europea integrata. In questo quadro, ha spiegato, lo strumento SAFE è una delle leve a disposizione, da aprire anche ai partner extraeuropei.

Al vertice di Ankara, ha aggiunto Tajani, l’Italia confermerà l’impegno sulla spesa militare: “Un passo necessario per proteggere libertà e sicurezza dei cittadini”.

“L’Alleanza Atlantica – ha detto Tajani – è e resterà il fondamento della nostra sicurezza comune. Ma al suo interno l’Europa deve poter contare di più e assumersi pienamente le proprie responsabilità. Serve un salto di qualità per realizzare il pilastro europeo dell’Alleanza e, in prospettiva, una Difesa europea integrata, il sogno di De Gasperi e Berlusconi. In questo quadro, ‘Safe’ è uno degli strumenti a disposizione. A Bruxelles abbiamo lavorato per fare in modo che ‘Safe’ fosse aperto anche ai Partner extra europei. Come per ogni iniziativa specie sul tema prioritario della Difesa, quello che è importante non sono solo però le risorse, quanto piuttosto il raggiungimento degli obiettivi capacitivi”.

“L’Italia – ha proseguito Tajani – vuole essere protagonista del percorso di rafforzamento del pilatro europeo della Difesa. Per posizione geografica, competenze industriali e impegno costante a favore della pace e della sicurezza nelle aree strategiche che ci riguardano da vicino, dall’Africa subsahariana al Corno d’Africa, dai Balcani al Libano, fino al Mar Rosso. Per questo – ha sottolineato il ministro degli Esteri – al Vertice di Ankara confermeremo il nostro impegno sulla spesa militare: un passo coraggioso e necessario per proteggere la nostra libertà e la sicurezza dei cittadini”.