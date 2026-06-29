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Vespa edizione Ottantesimo, 1946 esemplari numerati

di Italpress - 29 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – A Roma, nella cornice del Foro Italico, nella giornata di apertura delle celebrazioni per i suoi 80 anni, Vespa ha presentato l’Edizione Ottantesimo che racchiude in sè ottanta anni di storie e di passioni travolgenti. Un modello che nasce già raro perchè, in omaggio all’anno di creazione di Vespa, sarà realizzato in edizione numerata e limitata a soli 1946 pezzi. L’inedita livrea di Vespa Edizione Ottantesimo si ispira infatti all’acciaio grezzo della scocca. Puro metallo, ruvido, solido, indistruttibile. Autentico. Ma Vespa è anche innovazione, tecnologia, eccellenza. Attenzione e cura maniacale dei dettagli. E’ qui che la livrea acciaio incontra l’energia del colore fondendosi con la raffinatezza delle finiture, per creare un magico incontro tra tradizione e modernità.Un’originale tonalità di verde riconduce alle prime produzioni monocolore di Vespa e tinge la sella e i cerchi ruota. Caratterizzata da uno sportivo look monoposto, nella parte posteriore la sella è coperta da una cover rigida in tinta carrozzeria, rimovibile, che riprende le tipiche carenature delle Vespa da competizione. La sella è comunque omologata per due posti ed è dotata di una seduta ampia e comoda, caratterizzata da termosaldature orizzontali e contornata da cuciture tono su tono.I cerchi ruota presentano un design che reinterpreta la struttura chiusa in lamiera stampata di quelli che equipaggiavano la mitica Vespa 98 del 1946, e sono arricchiti dal canale con finitura diamantata. Sempre in verde campeggia, sulle fiancate, una speciale grafica con trama tridimensionale raffigurante il numero 80. I suoi contorni, oltre a ricalcare il logo esagonale che è il trait d’union di questo straordinario anniversario, portano immancabilmente alla mente la forma dei bulloni, esaltando così il lavoro manuale e la preziosa manifattura, di qualità artigianale, che da sempre caratterizzano Vespa. L’allestimento è completato da una targhetta celebrativa numerata, posizionata nel vano sottosella. In dotazione è inoltre fornito uno speciale casco dedicato che si abbina perfettamente al veicolo. La calotta riprende il grigio materico della carrozzeria, con finitura opaca, ed è abbinata a dettagli verdi. Sul retro spicca il numero 80, nella stessa grafica che impreziosisce le fiancate di Vespa Edizione Ottantesimo.Vespa Edizione Ottantesimo condivide la base tecnica dei modelli della gamma Vespa Gts 310, ed è perciò spinta dal moderno monocilindrico 310 hpe da 25 CV, il più potente mai montato su una Vespa. Il completo equipaggiamento tecnologico di serie include la fanaleria full LED e la strumentazione con display TFT a colori da 5″, che consente di sfruttare al meglio le funzionalità del sistema di connettività VESPA MIA, anch’esso di serie. Non mancano il sistema keyless, che consente di azionare l’accensione senza dover inserire la tradizionale chiave, e le luci di cortesia nel retroscudo e nel vano sottosella, mentre sul fronte della sicurezza sono presenti di serie il controllo della trazione elettronico ASR e il sistema antibloccaggio in frenata ABS. Vespa Edizione Ottantesimo può essere arricchita da accessori di grande stile, come il bauletto – della capienza di 36 litri – in tinta con la carrozzeria, dotabile di schienalino imbottito nello stesso colore e materiale della sella.E’ ovviamente disponibile l’ampia gamma di accessori originali Vespa, per dare un tocco ancora più personale al proprio veicolo o arricchirne le funzionalità: tra questi i portapacchi anteriore e posteriore, le barre perimetrali, cupolini e parabrezza, e l’antifurto elettronico. Vespa Edizione Ottantesimo è ordinabile sul web, collegandosi al sito edizioneottantesimo.vespa.com.Ogni esemplare è accompagnato da un pregiato volume fotografico realizzato da Assouline, brand di lusso conosciuto in tutto il mondo per i suoi magnifici libri decorativi dedicati alla cultura dello stile e dell’eleganza. Il libro celebra il mito di Vespa attraverso le immagini più significative e raro materiale recuperato dagli archivi Piaggio, tracciandone l’evoluzione e la sua ininterrotta influenza sulle culture e sugli stili di vita.

– Foto ufficio stampa Piaggio Group –(ITALPRESS).