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Viaggi di nozze: nuove famiglie con figli al seguito

Le coppie arrivano alle nozze più "mature" — con un'età media che per gli uomini sfiora i 35 anni e per le donne i 33 - e spesso dopo anni di convivenza, una pratica quasi quadruplicata nell'ultimo ventennio

di Giorgio Brescia - 5 Giugno 2026

In Italia il matrimonio ha smesso di essere un rito statico per trasformarsi in un fenomeno fluido, specchio di una società che sta definitivamente scardinando i modelli tradizionali, anche per i viaggi di nozze. A raccontare questa evoluzione non solo i registri dello Stato Civile ma soprattutto il mercato dei viaggi di nozze. Un comparto capace di generare un volume d’affari miliardario e di intercettare i nuovi paradigmi della famiglia italiana.

La trasformazione sociale: se il “Sì” arriva dopo i figli

L’Italia del 2026 si presenta come un Paese dove la formazione della famiglia non segue più percorsi lineari. Già nel 2013-2014 l’Istat evidenziava come oltre un bambino su quattro nascesse da genitori non coniugati. Oggi, una tendenza consolidata, portando alla nascita della “Family Moon”: il viaggio di nozze celebrato con i figli al seguito. Non una semplice vacanza formato famiglia, ma un investimento identitario. Le coppie arrivano alle nozze più “mature” — con un’età media che per gli uomini sfiora i 35 anni e per le donne i 33 – e spesso dopo anni di convivenza, una pratica quasi quadruplicata nell’ultimo ventennio. Il matrimonio, dunque, non è più il punto di partenza della vita a due, ma una scelta consapevole che arriva a sancire un legame già solido e, frequentemente, una genitorialità già avviata.

Un mercato solido: l’indotto miliardario del wedding

Nonostante il calo tendenziale del numero assoluto di matrimoni — con le nozze religiose in forte contrazione (-11,4% nel 2024) — l’industria che ruota attorno al “giorno più bello” è in salute e mostra una crescita strutturale. Il solo segmento del destination wedding (gli stranieri che scelgono l’Italia per sposarsi) ha superato nel 2025 la soglia di 1,1 miliardi di euro di fatturato. Se sommiamo il turismo matrimoniale estero ai flussi interni delle coppie italiane che scelgono di sposarsi fuori dalla propria regione, un indotto complessivo che supera gli 1,5 miliardi. Un dato impressionante che riflette una spesa media per evento che ha toccato circa 43mila e 400 euro per le coppie italiane.

Millennials vs Gen Z: generazioni a confronto

L’Osservatorio CartOrange evidenzia come i comportamenti di viaggio siano oggi dettati da una forte variabile generazionale. I Millennials (71%) preferiscono viaggi itineranti e strutturati, con un focus sulla scoperta culturale più che sul semplice relax balneare. Per loro, il 54% delle coppie sceglie esclusivamente il tour.

La Generazione Z (in crescita al 14%) segna un ritorno al “mare esperienziale”. I più giovani cercano contenuti ad alto impatto visivo e un’autenticità che si traduca in storie da raccontare sui social, alimentando il fenomeno del social wedding. Le generazioni mature (15%) puntano sul lusso premium, inteso come tempo di qualità, comfort esclusivo e personalizzazione estrema.

La destagionalizzazione

Il mercato del lavoro che cambia, con maggiore flessibilità e lo smart working, ha favorito la destagionalizzazione del viaggio di nozze. Giugno e settembre ancora i mesi di picco ma crescono le prenotazioni in autunno e nei periodi “off-peak”, permettendo di godere di destinazioni a lungo raggio in climi ottimali.

Il viaggio di nozze come rito di resilienza

Il matrimonio nell’Italia del 2026 è profondamente cambiato, ma non ha perso il suo valore simbolico ed economico. La luna di miele si è adattata a famiglie più frammentate, “povere di tempo” ma desiderose di esperienze memorabili. Che si parta con un passeggino o con lo zaino in spalla, il viaggio di nozze oggi non celebra solo un’unione legale, ma la storia e la resilienza di nuovi modelli familiari che, dati alla mano, continuano a investire sul valore dell’esperienza condivisa.