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Roland Garros, l’Italia nella storia: semifinale tutta azzurra tra Cobolli e Arnaldi

di Lino Sasso - 5 Giugno 2026

Il tennis italiano scrive una pagina destinata a entrare nella storia del Roland Garros. Per la prima volta nell’era Open, infatti, uno Slam vedrà una semifinale interamente azzurra. A contendersi un posto in finale saranno oggi Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, entrambi protagonisti di un cammino straordinario sulla terra rossa di Parigi. Cobolli ha conquistato l’accesso alle semifinali al termine di una battaglia emozionante contro Felix Auger-Aliassime. Dopo aver perso il primo set, il romano ha reagito con carattere e qualità, imponendosi in rimonta e confermando la sua crescita ai massimi livelli del circuito internazionale. Percorso diverso ma altrettanto significativo per Arnaldi, che ha raggiunto il penultimo atto del torneo grazie al successo contro Matteo Berrettini.

Le due semifinali

Il match tra i due azzurri si è concluso con il ritiro di Berrettini al termine del secondo set, aprendo le porte della semifinale al ligure. Dopo la finale raggiunta da Jannik Sinner nell’edizione 2025, il tennis italiano si assicura nuovamente un posto nell’atto conclusivo del Roland Garros. Un risultato che certifica l’eccezionale momento vissuto dal movimento azzurro, ormai stabilmente protagonista nei tornei più prestigiosi del mondo. L’altra semifinale vedrà invece affrontarsi Alexander Zverev e Jakub Mensik. Il tedesco, numero 2 del ranking, continua a inseguire il primo titolo Slam della sua carriera ed è considerato da molti il principale favorito per la vittoria finale. Di fronte troverà il giovane talento ceco, capace di sorprendere il circuito con una cavalcata che lo ha portato fino alle semifinali.

Orario e dove vedere il derby di oggi tra Cobolli e Arnaldi

Un dato rende questa edizione del Roland Garros ancora più particolare: nessuno dei quattro semifinalisti ha mai conquistato un titolo del Grande Slam. Qualunque sarà il vincitore, il torneo parigino incoronerà un campione inedito. Per l’Italia, però, nonostante l’eliminazione di Sinner, il risultato è già storico. Cobolli e Arnaldi hanno garantito una finale Slam a un tennista azzurro. La semifinale inizierà alle 19 e sarà fruibile in diretta sui canali Eurosport, in chiaro anche su Nove e in streaming sulle piattaforme web dei rispettivi canali e sulla app di Dazn.