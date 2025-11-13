Attualità

Donna investita in Calabria, disagi e ritardi per i treni a Termini e in tutta Italia

Fs svela la causa dei disagi: un incidente mortale accaduto in Calabria

di Redazione - 13 Novembre 2025

Caos e sconcerto alla stazione Termini: sono stati segnalati ritardi dei treni fino a 6 ore. Il problema riguarda l‘alta velocità in partenza e in arrivo, sia Frecciarossa che Italo. Col passare del tempo, è venuto a galla il motivo principale che ha scatenato i disagi.

Come riferisce Fs, a causa di un investimento mortale, in cui ha perduto la vita una donna che è stata investita da un treno Frecciarossa partito da Reggio Calabria e diretto a Venezia, verificatosi alle 8 di questa mattina a Praja, in Calabria, sulla linea Sapri-Paola, la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata. Sul posto, per fare luce attorno ai fatti, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. I rilievi dell’Autorità Giudiziaria, affidati agli agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri della locale stazione, hanno richiesto la sospensione totale della circolazione fino alle 14.50, ora in cui i treni hanno ripreso a circolare gradualmente. Da quel momento in poi i ritardi, che si erano accumulati, hanno iniziato a farsi sentire sulle tratte più frequentate e, fatalmente, sui viaggiatori della stazione Termini a Roma, che è naturalmente uno dei gangli centrali e decisivi per la circolazione dei treni nel Paese.

L’interruzione ha comportato disagi per i treni provenienti dalla Calabria. I viaggiatori, assicura una nota di Ferrovie dello Stato. sono stati costantemente informati sia in stazione che a bordo treno della situazione e delle ragioni alla base dei disagi e dei problemi che si sono verificati per tutta la giornata di ieri per quanto riguarda la circolazione ferroviaria.