Violenza a Milano: benzina sul volto della moglie

Mesi di ripetute minacce, poi l'aggressione: è finito in carcere

di Giorgio Brescia - 12 Novembre 2025

Un nuovo episodio di grave violenza di genere in Lombardia: benzina sul volto della moglie.

Dopo mesi di violenze e minacce continue, una donna è riuscita a salvarsi da un’ultima aggressione in strada. Suo marito, originario della Romania e residente in provincia di Milano, le ha gettato della benzina in faccia. Lei ha reagito rapidamente rifugiandosi dentro la sua auto e ha subito chiamato il 118.

Questa vicenda brutale ha portato il Gip di Milano, Luca Milani, a ordinare l’arresto dell’uomo di 46 anni, accusato di maltrattamenti aggravati e lesioni.

Le indagini

Le indagini condotte dalla Procura e dai carabinieri hanno ricostruito mesi di vessazioni. La donna aveva già denunciato il marito a giugno, ma le violenze continuavano, spesso sotto l’effetto dell’alcol. I maltrattamenti avvenivano anche davanti ai figli. Le aggressioni, sia verbali che fisiche: la donna viveva in uno stato di paura e umiliazione costanti.

L’aggressione

Il 5 novembre scorso l’uomo ha raggiunto il luogo di lavoro della moglie e l’ha immobilizzata davanti alla macchina, minacciandola. Poi le ha versato addosso la benzina, tentando di incendiarla.

Lei ha mostrato grande prontezza chiudendosi dentro la vettura. L’uomo si è quindi allontanato e si è presentato spontaneamente in caserma, consegnando accendino, telefono cellulare, due bottiglie con liquido simile alla benzina e una scatola di un sistema GPS che aveva installato per controllare la ex moglie.

Nel provvedimento di custodia cautelare il Gip sottolinea il pericolo serio per l’incolumità della donna. Senza il suo rapido intervento, le conseguenze potevano essere drammatiche.

Inoltre, l’uomo aveva tentato di denunciare la moglie, accusandola di non partecipare alle spese e di non assumersi le responsabilità domestiche.