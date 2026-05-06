Volley, Perugia campione d’Italia Lube battuta 3-0 in finale
PERUGIA (ITALPRESS) – Perugia conquista lo scudetto maschile delvolley 2025-26. Al Pala Barton Energy di Pian di Massiano i BlockDevils chiudono sul 3-0 la finale contro la Lube, cucendosiaddosso il terzo tricolore della loro storia dopo quelli del 2018(battendo anche allora Civitanova) e del 2024 (contro Monza). Nelterzo atto la Sir Susa Scai regola i cucinieri per 3-1, conparziali di 25-27, 26-24, 25-22, 25-20, prendendosi anche unarivincita dopo la clamorosa rimonta subita un anno fa insemifinale quando la Lube rimontò da 0-2. Per coach AngeloLorenzetti si tratta del sesto scudetto della sua carriera, ilsecondo con gli umbri dopo quelli con Modena (2), Piacenza eTrento. La stagione di Perugia però non finisce qui: il 16 maggioc’è la semifinale di Champions contro il PGE Projekt Varsavia.Per la Lube, invece, altra delusione: terza finale scudetto persanegli ultimi quattro campionati e appuntamento con l’ottavotricolore di nuovo rimandato.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).
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