Sport

Volley: Sir Safety Perugia campione del mondo per club per la terza volta

di Eleonora Ciaffoloni - 22 Dicembre 2025

Volley – A Belem, in Brasile, la Sir Safety Perugia si è laureata campione del mondo per club per la terza volta. La squadra umbra ha vinto la Finale del Club World Championship 2025 superando in tre set l’Osaka Blueton. Si tratta del terzo titolo iridato, dopo i trionfi del 2022 in Brasile e del 2023 in India. La vittoria arriva con un netto 3-0 (25-20, 25-21, 29-27) che conferma la supremazia della squadra umbra a livello mondiale. Perugia consolida il suo ruolo di protagonista assoluta nel panorama della pallavolo internazionale.

Perugia Volley campione del mondo: il racconto del match

Il match ha visto una Perugia pronta fin dai primi scambi, capace di imporre il proprio ritmo e di mettere in difficoltà gli avversari giapponesi, già affrontati e battuti nei gironi preliminari in un tie-break tiratissimo (23-21). Se nei primi due set gli umbri hanno dominato, il terzo sembrava inizialmente prendere la direzione di Osaka. Eppure, la Sir è riuscita a rimanere lucida nei momenti cruciali, annullando quattro set point e chiudendo il parziale ai vantaggi, 29-27.

La squadra di coach Angelo Lorenzetti ha potuto contare su prestazioni individuali straordinarie. Capitan Giannelli è stato nominato MVP e miglior palleggiatore del torneo. Ben Tara ha conquistato il titolo di miglior opposto, mentre i centrali Loser e Solè hanno completato il poker di riconoscimenti individuali per Perugia nel “6+1” ideale del torneo. Ben Tara è stato anche il top scorer della finale con 16 punti, mentre Giannelli ha firmato l’ultimo punto con un tocco di seconda.

La Sir Perugia chiude così il Brasile con il terzo Mondiale per Club negli ultimi quattro anni, un risultato che conferma la continuità e la forza di un progetto sportivo di altissimo livello. La squadra tornerà subito in campo per il campionato di SuperLega Credem Banca. Il 26 dicembre, nel Boxing Day di Santo Stefano, affronterà il Cisterna Volley con prima battuta alle 18.00 in diretta su VBTV.

Nella finale per il terzo posto, invece, i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie hanno superato in tre set i brasiliani del Volei Renata, eliminati in semifinale dalla Sir, completando così il podio della manifestazione.