Politica

Caro Fini, sono un ipocrita a iniziare così, perché non mi sei caro

di Alessandro Scipioni - 21 Settembre 2026

Ho visto tutte le argomentazioni che hai esposto, con una certa verve e una discreta qualità alla LA7 con Parenzo, chiedendo di tenere Vannacci fuori dalla coalizione.

Dico qualità non perché apprezzi i tuoi contenuti, ma perché rispetto a quegli improvvisati che oggi vanno in giro in televisione, tu hai goduto della formazione della tanto demonizzata prima Repubblica; quindi, seppur resti ai miei umili occhi un totale inetto, quantomeno la forma e il portamento ti distinguono.

Certo si potrebbe obiettare che rinneghi tutto quell’apparato che ti ha formato, anzi che il picconarlo è stato la tua fortuna.

Ma questo è il meno vile dei tuoi tradimenti. In fondo il Movimento Sociale Italiano è sempre stato contro la partitocrazia.

I tuoi veri tradimenti sono ben peggiori, ci sono costati ben undici anni di governi tecnici. E spero che la destra si svegli, smetta di pensare di doverti qualcosa e finalmente ti consegni alla damnatio memoriae che ti sei guadagnato, con i tuoi comportamenti.

Nel caso in questione però temo che al governo costerebbe la sconfitta il non fare un campo largo a destra, quando se ne costruisce uno larghissimo a sinistra.

E tutto principalmente per continuare a mandare armi in Ucraina.

Gli italiani non ne vogliono più sapere di farsi massacrare economicamente, per dare sostegno al corrotto regime di Kiev.

Bada bene il fatto che siano una banda di corrotti non lo dico certo io.

Secondo Transparency International, l’Ucraina si colloca nella metà inferiore della classifica mondiale per corruzione, al 104° posto su oltre 180 paesi.

Voto utile contro Vannacci: l’errore che ricorda il caso M5S

Poi Fini quando lo dici te, con le tue argomentazioni stucchevoli, da uomo di Palazzo, contribuisci ad allontanare ancora di più il popolo dalla destra.

Non so se ti rendi conto che il solo fatto che tu vada a dire di stare lontano da Futuro Nazionale, attira simpatia a Vannacci.

Pensi davvero che si possa azzerare Vannacci chiedendo il voto utile?

Guarda la sinistra con Movimento 5 Stelle…

Non solo non è riuscita a contenerlo, ma lo ha fatto esplodere tenendolo ai margini.

Già perché oggi gli italiani, in grandissima parte, se ne fregano della politica, delle ideologie e dei politici. È diventata liquida la società e con essa sono diventati liquidi anche gli elettori.

La sinistra era estremamente più brava della destra, a portare a votare qualcuno contro qualcuno. Eppure, anche la scorsa volta, la corsa in solitaria dei pentastellati, non è stata arginata dall’appello al voto utile; e la sinistra l’ha pagata molto cara.

Perché i pentastellati interpretavano, ed in buona parte interpretano ancora, una fetta di delusi dei partiti tradizionali.

Non hai capito Fini, che Vannacci non sta prendendo voti perché si dichiara di destra. Probabilmente, l’apparato ristretto che ha intorno, ancora non si rende conto che in realtà è un limite quello.

Vannacci sta prendendo voti sulla sofferenza sociale, su un problema di insicurezza trasversale, su un’immigrazione incontrollata ed un’inconciliabilità di alcune comunità oggettiva, con l’Italia.

Meloni tiene, Lega e Forza Italia perdono elettori

Fratelli d’Italia non è mai stata così tanto in buona salute. Giorgia Meloni non sta crollando. Però stanno crollando i suoi alleati.

Salvini è al lumicino. Totalmente screditato internamente ed esternamente, con una Lega in crisi perché non ha un leader alternativo da lanciare in poco tempo. Ora fa un congresso lampo, perché non cambi niente. E Forza Italia, morto il suo fondatore, va avanti per inerzia. Vive di un ricordo. Un grande ricordo, ma purtroppo pur sempre un ricordo.

Vannacci sta riprendendo la gente che non va a votare. Sta portando via tutti quei voti che Salvini era riuscito a innestare sulla Lega tradizionale, ma che si sono trapiantati veramente male.

Come fai a pensare di chiedere un voto utile a persone che non si riconoscono nelle categorie politiche tradizionali, possa essere una strategia vincente?

Alcuni di quelli che stanno votando Vannacci, magari votavano un tempo la tua Alleanza Nazionale, ma hanno votato per i 5 Stelle nel 2019!

Sei tanto convinto che non succederebbe a destra quello che è successo a sinistra con il Movimento fondato da Beppe Grillo?

Alla fine la sinistra tutta, ha dovuto fare i conti proprio con i pentastellati.

Sei sicuro che in opposizione Giorgia Meloni non pagherebbe un pesante pegno?

Il voto utile e il 2013 di Fini: perché la destra lo abbandonò

Pensi che Schlein a Palazzo Chigi non varerà quei provvedimenti che contribuiranno a far lievitare proprio Vannacci?

E cosa farà a quel punto la destra?

Opposizione perpetua perché non vuole Vannacci o dovrà accordarsi con lui, magari in posizione ancora più forte?

Perché a dar retta ai consigli di uno come te sarà così che andrà a finire.

E ti voglio dare una notizia, non so se tu ci sia mai arrivato; non per mancanza di intelligenza, ma magari per eccessiva supponenza: nel 2013 tu sei rimasto fuori dal Parlamento non perché la destra ha chiesto il voto utile.

Non è per quello che tanti elettori ti hanno abbandonato!

A sinistra potevano esserti grati, per aver fatto cadere un governo legittimo di centro-destra , ma comunque non ti avrebbero mai votato. A destra invece sei diventato l’icona del tradimento.

Non credo ci sia uomo di destra, dura e pura come dici te, genuinamente missina, o ispirata alla cavalleresca tradizione dei liberali, che non ti consideri il peggiore errore avvenuto nello schieramento.

Comunque Fini, se vuoi che Vannacci diventi Presidente del Consiglio, continua pure a parlare contro di lui o contro chicchessia. Vedrai che chi è veramente di destra farà il contrario di tutto ciò che tu dici.

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