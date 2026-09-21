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Ernia e Valentina Cabassi sposi. Le foto delle nozze con la piccola Sveva

Ernia e Valentina Cabassi si sono sposati. La modella ha condiviso sui social le immagini più emozionanti del matrimonio, celebrato il 19 settembre: dal bacio degli sposi ai momenti con la figlia Sveva, fino alla festa insieme agli amici.

di Roberta Rizzo - 21 Settembre 2026

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, e Valentina Cabassi hanno pronunciato il loro sì. A raccontare la giornata è stata proprio la sposa, che il giorno successivo alle nozze ha pubblicato sui social una raccolta di fotografie della cerimonia.

“Io e mio marito. Ti amo per sempre”, ha scritto Valentina a corredo degli scatti. Le immagini mostrano alcuni dei momenti più significativi del matrimonio: il bacio, il rito, il lancio del bouquet e soprattutto gli attimi trascorsi insieme alla piccola Sveva, la figlia della coppia nata nel luglio 2025.

Ernia e Valentina Cabassi, matrimonio intimo nel verde

Come avevano anticipato, Ernia, 32 anni, e Valentina Cabassi, 30, hanno scelto di festeggiare con pochi invitati. La cerimonia si è svolta all’aperto, in una location circondata dal verde, tra vigneti e colline.

Anche l’allestimento ha seguito lo stile semplice e riservato scelto dalla coppia. A fare da cornice al sì sono stati elementi essenziali, tra cui sedie in legno, una botte e un grande albero.

A celebrare il matrimonio è stato Jake La Furia, amico dello sposo e volto molto conosciuto della scena rap italiana.

Da Rkomi a Tedua, gli invitati alle nozze

Alla festa hanno partecipato anche diversi amici e colleghi di Ernia. Tra gli invitati c’erano Rkomi, Tedua e Kid Yugi. Rkomi, inoltre, è legato alla famiglia della sposa: è il compagno di Martina, sorella di Valentina.

Tra gli scatti condivisi non sono mancati quelli con gli amici e le fotografie di gruppo. Protagonista della giornata è stata anche Sveva, immortalata mentre gioca sul prato insieme ai genitori.

L’abito da sposa di Valentina Cabassi

Per il matrimonio Valentina ha indossato un abito bianco senza spalline, caratterizzato da linee essenziali e da un bustier strutturato. A completare il look, un lungo velo trasparente, un bouquet di calle bianche, capelli raccolti e gioielli luminosi.

Ernia ha scelto invece un elegante completo scuro doppiopetto, abbinato a camicia chiara e cravatta bordeaux.

La coppia è insieme dal 2019 e nel luglio 2025 ha accolto la figlia Sveva. Per le nozze ha quindi mantenuto la promessa fatta nei mesi precedenti: una festa raccolta, riservata alle persone più vicine.