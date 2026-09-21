Cronaca

Donna accoltellata in val d’Ossola, fermato l’ex compagno

di Claudia Mari - 21 Settembre 2026

Nella serata di ieri, nel Verbano-Cusio-Ossola, una donna di 29 anni è stata aggredita e ferita con due fendenti all’addome.

Per l’aggressione è stato fermato un 44enne, l’ex compagno della donna. Al momento la 29enne è ricoverata all’ospedale di Novara in prognosi riservata, ma, secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Ossola, donna accoltellata dall’ex compagno: la ricostruzione

Secondo le ricostruzioni giunte a chi indaga, i due avevano avuto una relazione in passato ed era terminata di recente. Sembrerebbe che i due si fossero incontrati per un chiarimento. Durante l’incontro, lui l’avrebbe aggredita, colpendola con un coltello. La donna, seppur ferita, ha avuto la forza di chiamare il 112.

Sul posto è intervenuta la polizia di frontiera di Domodossola, insieme all’elisoccorso che l’ha trasportata all’ospedale di Novara. L’uomo, classe 1982, si è dato alla fuga ed è stato fermato nella notte nel Novarese.

Sull’accaduto indaga la procura di Verbania. Pare che la donna, negli ultimi giorni, si fosse rivolta alle forze dell’ordine per segnalare la situazione conflittuale che stava vivendo con l’ex compagno.