Sport

Wimbledon, Sinner oggi in campo contro Borges: orario e dove vederla

di Emily Gabrielli - 1 Luglio 2026

Jannik Sinner torna oggi sull’erba di Wimbledon: lo aspetta Nuno Borges. Dopo aver superato il primo ostacolo del torneo battendo il serbo Miomir Kecmanovic, il numero uno del ranking mondiale affronta oggi il tennista portoghese nel match valido per il secondo turno dello Slam londinese.

Oggi Sinner Borges: il match

L’azzurro, campione in carica ai Championships, parte favorito sulla carta, ma dovrà affrontare un avversario che arriva a Londra in buone condizioni di forma. Borges, attuale numero 48 della classifica ATP, ha infatti conquistato la semifinale nel torneo di Maiorca prima di presentarsi a Wimbledon, dove all’esordio ha eliminato senza particolari difficoltà il qualificato statunitense Tristan Boyer.

Anche se il pronostico sorride a Sinner, i primi turni di uno Slam possono nascondere diverse insidie. Il tennista altoatesino è rientrato direttamente a Wimbledon senza disputare incontri ufficiali nelle settimane precedenti e sta ancora cercando il miglior ritmo partita. Borges, inoltre, conosce bene i campi in erba dell’All England Club: nella passata edizione del torneo riuscì infatti a raggiungere il terzo turno, dimostrando di sapersi esprimere con efficacia su questa superficie.

Tra i due c’è un solo precedente nel circuito maggiore. L’incontro risale al torneo di Sofia del 2022, quando Sinner riuscì a imporsi in due set, conquistando una vittoria senza particolari difficoltà.

Orario e dove vederla

La sfida tra Sinner e Borges è in programma oggi, mercoledì 1 luglio, sul Campo Centrale di Wimbledon. Come già accaduto al debutto, sarà proprio l’italiano ad aprire il programma di giornata: l’inizio dell’incontro è previsto alle ore 14.30 italiane.

Per gli appassionati, la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, con copertura anche all’interno della programmazione dedicata a Wimbledon. Il match sarà disponibile inoltre in streaming sulla piattaforma NOW per gli abbonati. Non è invece prevista la trasmissione in chiaro.

L’obiettivo di Sinner è conquistare il pass per il terzo turno e proseguire la difesa del titolo, confermando il ruolo di principale favorito nella corsa al trofeo londinese.