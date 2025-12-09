Attualità

Zelensky dal papa a Castel Gandolfo: il nuovo piano di pace rivisto

Nessun commento ufficiale. Alle 15.30 il presidente ucraino a Palazzo Chigi

di Giorgio Brescia - 9 Dicembre 2025

Volodymyr Zelensky dal Papa a Castel Gandolfo. Di mezz’ora il colloquio, avvenuto in maniera riservata. Nessuna dichiarazione ufficiale. Una visita simbolica e diplomatica in vista di ulteriori incontri a Roma.

L’incontro a Castel Gandolfo

Volodymyr Zelensky si è recato questa mattina a Villa Barberini. Ha parlato con Papa Leone XIV per circa trenta minuti, l’incontro si è svolto in forma privata.

Al termine, entrambi si sono affacciati sul balcone di Castel Gandolfo: il papa e Zelensky hanno salutato fotografi e giornalisti. Non hanno rilasciato commenti.

Il contesto della visita

La visita si inserisce in una giornata intensa per il presidente ucraino in Italia. È previsto un incontro successivo con la premier italiana Giorgia Meloni, che lo attende alle 15.30 a Palazzo Chigi.

Il piano di pace di Zelensky

Zelensky ha annunciato oggi la condivisione con gli Stati Uniti del suo piano di pace rivisto, ridotto da 28 a 20 punti, dopo colloqui con i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna a Londra.

Il documento aggiornato elimina gli aspetti considerati anti-ucraini. La mossa segna un tentativo di rilanciare la mediazione diplomatica e ottenere supporto internazionale.

La Germania ha espresso cautela, sottolineando la necessità di valutare attentamente le proposte prima di qualsiasi approvazione.

La Francia e il Regno Unito hanno accolto favorevolmente l’aggiornamento, evidenziando la disponibilità a sostenere Kiev in negoziati futuri.

Gli Stati Uniti hanno confermato di aver ricevuto il piano e di volerlo esaminare rapidamente, ribadendo il sostegno alla sicurezza dell’Ucraina.

La Russia non ha ancora commentato ufficialmente, il rischio di un rifiuto rimane.

La comunità internazionale segue la vicenda con attenzione, mentre Zelensky continua a cercare garanzie concrete per il suo Paese. La visita odierna al Papa a Castel Gandolfo e l’incontro con la premier italiana Meloni sottolineano l’importanza simbolica e diplomatica della giornata.