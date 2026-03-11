Italpress Notizie Spettacoli

A Hollywood “Final Broadcast”, primo film prodotto da N41 Studios presentato per la Oscar Week

di Italpress - 11 Marzo 2026

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il film “Final Broadcast”, diretto da Davide Ippolito e prodotto da N41 Studios, è stato presentato a Los Angeles in occasione della Oscar Week, presso l’Eastwood Performing Arts Center. L’evento ha rappresentato la prima proiezione ufficiale del film fuori dal circuito dei festival e una nuova tappa del suo percorso internazionale, dopo il debutto al Big Apple Film Festival di New York. L’opera ha inoltre partecipato e ottenuto riconoscimenti in numerosi festival nel mondo, tra cui Tokyo, Atene, Denver, Nashville, Seattle, Miami e New Orleans. Final Broadcast segna anche la prima produzione della casa italo-americana N41 Studios, fondata dallo stesso Davide Ippolito insieme a Emanuele Scamardella. I due firmano il progetto come produttori esecutivi insieme a Simone D’Andria. Il film si distingue per una struttura narrativa essenziale e claustrofobica che richiama l’estetica del cinema “found footage”, combinando tempo reale, linguaggio televisivo e un’ambientazione apocalittica. La storia si sviluppa interamente all’interno di uno studio televisivo durante una diretta che racconta le ultime ore del mondo.

Attraverso questo dispositivo narrativo, Final Broadcast riflette sul ruolo dei media in un’epoca dominata dall’informazione continua, mettendo al centro temi come la costruzione della realtà attraverso la televisione, la paura collettiva amplificata dai media e la fragilità delle verità che ci vengono raccontate, sullo sfondo delle grandi tensioni contemporanee tra crisi geopolitiche, minacce nucleari e emergenze globali. La colonna sonora è firmata dal compositore Davide Pannozzo, mentre Jacopo Rampini è tra gli interpreti principali. “Portare Final Broadcast a Los Angeles è un momento molto importante per noi”, ha dichiarato Davide Ippolito, regista e produttore del film. “Questo progetto nasce dal desiderio di raccontare il nostro rapporto con l’informazione e con la paura collettiva in un’epoca dominata dai media. Il linguaggio del film è volutamente diretto e immersivo, quasi come se lo spettatore stesse assistendo a una trasmissione che non dovrebbe mai andare in onda”. Per Emanuele Scamardella, cofondatore di N41 Studios e produttore esecutivo, la presentazione rappresenta anche un passaggio simbolico per la casa di produzione: “Final Broadcast è il primo passo di N41 Studios e racchiude perfettamente la nostra visione: sviluppare progetti internazionali capaci di unire storytelling contemporaneo, sperimentazione e collaborazione tra talenti italiani e americani”. Dopo l’anteprima newyorkese al Big Apple Film Festival e la partecipazione a numerosi festival internazionali, la presentazione di Los Angeles consolida la presenza dell’opera nel circuito cinematografico statunitense. L’uscita globale di Final Broadcast è prevista prima dell’estate, al termine della stagione dei festival.

– foto col/Italpress –

(ITALPRESS).