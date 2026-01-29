Italpress Notizie Spettacoli

A marzo torna su Canale 5 il “Grande Fratello”, a condurre Ilary Blasi

di Italpress - 29 Gennaio 2026

COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format.

