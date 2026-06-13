Carlo III celebra il compleanno con il Trooping the Colour

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A Londra la tradizionale parata militare con la famiglia reale

di Askanews - 13 Giugno 2026

Milano, 13 giu. (askanews) – Re Carlo III, la regina Camilla e la principessa del Galles Catherine hanno partecipato a Londra al Trooping the Colour, la tradizionale parata militare che celebra il compleanno ufficiale del sovrano britannico, anche se non coincide necessariamente con la sua data di nascita reale (Carlo III è nato il 14 novembre). L’evento, uno dei più importanti appuntamenti del calendario reale, vede sfilare oltre mille soldati delle guardie reali prima del tradizionale saluto della famiglia reale dal balcone di Buckingham Palace.