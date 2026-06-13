Cronaca

Cadavere davanti al ritiro dell’Iran, tensione a Tijuana prima del Mondiale

Il ritrovamento davanti allo Stadio Caliente a tre giorni dall’esordio iraniano al Mondiale

di Marzio Amoroso - 13 Giugno 2026

Mondiale 2026: Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel bagagliaio di un SUV grigio parcheggiato da giorni nel piazzale di un centro commerciale di fronte allo Stadio Caliente, sede degli allenamenti dell’Iran. L’auto era ferma nello stesso punto almeno da mercoledì. L’allarme è scattato dopo le segnalazioni per un forte odore proveniente dal veicolo. Gli agenti hanno aperto il bagagliaio e hanno trovato il corpo avvolto in un sacco nero con segni di violenza. L’area è stata isolata e sono partite le prime analisi tecniche.

Le indagini della Procura di Tijuana

Gli investigatori stanno lavorando su tre elementi chiave, identità della vittima, ricostruzione della dinamica, possibili collegamenti con la criminalità locale. Tijuana registra ogni anno oltre 1.200 omicidi, dato che conferma la pressione criminale sul territorio. Al momento non emergono collegamenti tra il cadavere e la delegazione iraniana. Gli inquirenti trattano il caso come un episodio di cronaca nera che si inserisce nel quadro di violenza della città.

La posizione della nazionale iraniana

La squadra di Amir Ghalenoei ha mantenuto il programma di lavoro. Gli allenamenti sono proseguiti allo Stadio Caliente, mentre la zona del parcheggio resta sotto sequestro. L’Iran si muove con una scorta armata della guardia nazionale messicana. La misura era già attiva dal suo arrivo in città. Il ritrovamento aumenta la tensione, ma non modifica la logistica della selezione.

Un Mondiale che incrocia cronaca e sicurezza

L’Iran esordirà contro la Nuova Zelanda negli Stati Uniti. La vigilia però si carica di un clima pesante. Il caso del SUV con il corpo nel bagagliaio diventa il simbolo di un Mondiale segnato da insicurezza urbana, pressioni esterne e attenzione crescente sulla sicurezza delle delegazioni. Le prossime ore saranno decisive per chiarire identità della vittima e movente. Intanto la squadra prova a mantenere il focus sul campo, mentre fuori dallo stadio la cronaca ricorda quanto il Mondiale non resti mai solo una questione sportiva.