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Trump “spegne” le due nuove Ai di Anthropic

Sono Fable 5 e Mythos 5, divieto a chiunque non sia un cittadino americano

di Daniel Walker - 13 Giugno 2026

Clamoroso negli Usa: il governo Trump “spegne” le nuove Ai di Anthropic a livello mondiale.

Ecco cosa sta succedendo

Il mondo dell’intelligenza artificiale è appena stato travolto da un vero e proprio terremoto politico e tecnologico. Il governo Trump ha ordinato ad Anthropic (la famosissima azienda rivale di OpenAi) di bloccare immediatamente l’uso dei suoi nuovissimi e potentissimi modelli. Sono Fable 5 e Mythos 5, divieto a chiunque non sia un cittadino americano.

La reazione di Anthropic?

Un mezzo caos. Non riuscendo a capire al volo e con certezza la nazionalità di chi si collegava da tutto il mondo, l’azienda ha dovuto fare una scelta drastica d’urgenza. E ha letteralmente spento i due sistemi per tutti gli utenti del pianeta. Chi usava gli altri modelli di Anthropic può stare tranquillo. Quelli funzionano ancora, ma i due “gioielli di famiglia” — presentati in pompa magna appena il 9 giugno — sono offline.

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Ma perché la Casa Bianca si è mossa così duramente?

Tutto è iniziato alle 23:21 (ora italiana) del 12 giugno, quando l’amministrazione americana ha calato la scure. Il motivo? Sicurezza nazionale e cyber-spionaggio.

Il governo sostiene che qualcuno abbia trovato un trucco — in gergo chiamato jailbreaking. Significa fondamentalmente “ingannare l’Ai per farle fare cose proibite”. Serve ad aggirare i blocchi di sicurezza di Fable 5. Secondo Washington, con questo trucco l’intelligenza artificiale potrebbe essere usata da hacker o governi stranieri per scopi informatici pericolosi.

La difesa di Anthropic: “È solo un grande malinteso”

Anthropic non ci sta e ha risposto a muso duro alla Casa Bianca, spiegando che la situazione è stata decisamente ingigantita.

Nessun super potere da hacker. Il “trucco” scoperto consiste semplicemente nel chiedere all’Ai di leggere un codice software e correggere dei piccoli difetti. Niente di fantascientifico.

Lo fanno tutti. Anthropic ha analizzato il report segreto del governo e ha giurato che le stesse identiche cose sanno già farle anche i modelli dei concorrenti (citando esplicitamente il rivale GPT-5.5 di OpenAi).

La sicurezza perfetta non esiste

L’azienda ricorda che i loro sistemi vengono testati per migliaia di ore insieme ai governi americano e britannico, ma che ad oggi è impossibile creare un’AI blindata al 100%.

L’allarme dell’azienda

Se bastasse un piccolo trucco scoperto da qualcuno per bloccare un prodotto usato da centinaia di milioni di persone, l’intero settore dell’intelligenza artificiale rimarrebbe paralizzato”, fanno sapere.

Anthropic si è pure scusata con tutti i clienti per il blackout globale. E ha definito la vicenda un “malinteso”, già al lavoro con le autorità americane per riaccendere i server il prima possibile.