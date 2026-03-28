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A Pamplona debutto sold out per Io Canto / Yo Canto World tour di Laura Pausini

di Italpress - 28 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Debutto sold out per Io Canto / Yo Canto World tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale di Laura Pausini che ha preso il via ieri sera sul palco del Navarra Arena di Pamplona.

A distanza di due anni dall’ultimo live, l’artista italiana più ascoltata all’estero è pronta a riabbracciare il suo pubblico nei più prestigiosi palasport del mondo, con già numerose date sold out, tra cui Valencia, Madrid, Montevideo, Buenos Aires, la doppia di Santiago, Lima e Santo Domingo, solo nella prima leg latina.

“Alla fine dello scorso tour, dopo due anni di date in giro per il mondo volevo fermarmi, ma come sempre dopo poche settimane ho sentito la voglia irrefrenabile di ricominciare, e ho spinto tanto per debuttare già quest’anno e non il prossimo perché è nel mio DNA – racconta Pausini – faccio la cantante e ne sono orgogliosa. Farò comunque sempre il possibile per lasciare un segno, la mia impronta vocale. Questa è la mia vita, mi ha dato così tanto di più di ciò che sognavo e mi aspettavo, che devo cercare di non avere paura e assumermi la responsabilità del ruolo che mi è stato dato. Ci provo tutti i giorni e non mi spaventa, anzi è la mia adrenalina e la mia forza”.

-Foto ufficio stampa goigest-

(ITALPRESS).