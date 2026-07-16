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A Taormina il firmacopie di Michele Morrone per “Bellissimo” by Dolce&Gabbana

di Italpress - 16 Luglio 2026

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Al Mocambo Bar di Taormina si è tenuto il firmacopie di Michele Morrone per “Bellissimo” by Dolce&Gabbana, “uno splendido volume fotografico firmato Dolce&Gabbana”, disponibile in libreria per Rizzoli, “che celebra il fascino, la personalità e la carriera in ascesa di un artista italiano poliedrico: attore, musicista, pittore, Michele Morrone è oggi tra le figure più carismatiche del panorama internazionale – si legge in una nota – Volto della nuova fragranza Dolce&Gabbana Devotion for Men, Morrone incarna con intensità i codici del marchio”.

“Attraverso un raffinato percorso visivo”, questo volume racconta Michele Morrone “nella sua dimensione più autentica e intensa: un viaggio tra immagini, luoghi e sguardi che restituiscono tutta la forza di un talento contemporaneo”.

– foto ufficio stampa Dolce&Gabbana –

(ITALPRESS).