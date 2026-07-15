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Vinicio Capossela celebra i 30 anni de “Il ballo di San Vito” e i 20 di “Ovunque Proteggi”

di Italpress - 15 Luglio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Il 2026 segna un doppio, storico traguardo per la carriera di Vinicio Capossela. Uno dei cantautori più visionari e poliedrici della musica italiana festeggia contemporaneamente due pietre miliari della sua discografia: il trentennale di Il ballo di San Vito (pubblicato il 10 ottobre 1996) e il ventennale di Ovunque Proteggi (pubblicato il 20 gennaio 2006).

Per celebrare questi due progetti artistici radicali – l’uno radicato nella terra irrequieta, l’altro mitologico e sacro – vengono annunciate oggi due esclusive ristampe in vinile da collezione e quattro eventi live imperdibili.

I due album saranno nuovamente disponibili in un formato fisico prezioso, pensato per collezionisti e fan. Entrambi i titoli verranno pubblicati in tiratura limitata e numerata di sole 1.000 copie a titolo.

-Foto ufficio stampa allegra paoloni press-

(ITALPRESS).