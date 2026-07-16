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Festival del Cinema di Roma, “Il rumore delle cose nuove” di Paolo Genovese è il film d’apertura

di Italpress - 16 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese è il film d’apertura della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 14 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo annuncia il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga. Il film sarà presentato nella sezione Grand Public in occasione della cerimonia inaugurale della Festa, condotta dalla dj e conduttrice televisiva e radiofonica Ema Stokholma. Nel film, tre coppie diverse e sconosciute tra di loro hanno in comune la gabbia che si sono costruite nella vita – per paura di trovare chissà cosa là fuori – e un reticolato fitto che ha relegato i loro sentimenti in un perimetro tranquillo e rassicurante. Fino a quando un evento inatteso non le coinvolgerà tutte, costringendole a riordinare cuore e anima, a rivedere la loro esistenza e a gettare tutto ciò che forse è di troppo.

Il rumore delle cose nuove è una produzione Lotus Production, società Leone Film Group, con Rai Cinema in collaborazione con Disney+ e in associazione con Vice Pictures. Il film è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone, produttore associato Vice Pictures Leonardo Maria Del Vecchio. L’opera è realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura e sarà nelle sale italiane da giovedì 12 novembre 2026, distribuita da 01 Distribution. Le vendite estere sono a cura di Rai Cinema International Distribution.

– foto Maria Marin da ufficio stampa Festival del Cinema di Roma –

(ITALPRESS).