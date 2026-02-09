Attualità

Addio ad Antonino Zichichi, lo scienziato aveva 96 anni

Le coraggiose posizioni del fisico e divulgatore italiano amatissimo dal grande pubblico

di Maria Graziosi - 9 Febbraio 2026

Addio ad Antonino Zichichi. Lo scienziato e divulgatore aveva 96 anni. La notizia, appresa da Ansa, ha subito fatto il giro della comunità scientifica prima. E del grande pubblico poi. La figura di fisico e scienziato libero, capace di mettere in discussione, indifferentemente, ogni dogma e superstizione resta a testimonianza di una personalità poliedrica e rigorosa. Capace, in nome del dubbio, di andare avanti senza prestare ascolto alle sirene, comode, del conformismo in nome della libera ricerca.

Addio ad Antonino Zichichi

Uno dei dogmi superati dallo scienziato italiano è stato quello di unire, in un ponte ideale, due mondi che in tanti, troppi, vorrebbero ferocemente contrapposti. Fede e scienza. Che, a differenza della vulgata, per Zichichi non sono irriducibilmente rivali. Tutt’altro. E, infatti, riferiva che il metodo galileiano non postulava affatto l’inesistenza di un Dio Creatore. Insomma, il più grande dogma che oggi attanaglia il discorso scientifico era affrontato, da Zichichi, con libertà e nel più rigoroso ossequio del metodo sperimentale. E gli aveva attirato, in quest’epoca di dogmi, non poche critiche ideologiche.

La ricerca e le particelle

Racconta la leggenda, che poi tale non è, che quando Rosario Crocetta, al tempo governatore della Sicilia, gli affidò l’assessorato ai Beni culturali, di lui non ne poteva più. “Parlava solo di raggi cosmici”, dichiarò. Come se non fosse abbastanza. Di quella giunta, fece parte insieme a un altro gigante siciliano come Franco Battiato. E insieme se ne (ri)partirono via. Alla ricerca, Zichichi ha donato tutta la vita. Che ha arricchito con la divulgazione. Senza alcuna paura di farsi avanti e di criticare, dove riteneva opportuno, ciò che non riteneva di condividere. Dal cambiamento climatico di origine antropica fino al darwinismo. Che per Zichichi non rappresentava qualcosa di scientifico. L’addio alla Terra di Antonino Zichichi, sarà libero di vagare di raggiungere le stelle.