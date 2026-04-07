Attualità

Aeroporto Brindisi, fornitura carburante senza intoppi

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ieri sera aveva definito la situazione “sotto controllo”

di Ernesto Ferrante - 7 Aprile 2026

Sospiro di sollievo per i viaggiatori, dopo la grande paura. Procede senza problemi questa mattina la fornitura di carburante per gli aerei in partenza nell’aeroporto del Salento di Brindisi, gestito da Aeroporti di Puglia. Alcune autobotti sono già giunte nello scalo. Altre arriveranno nel corso della giornata. La fornitura, non è stata mai sospesa.

Le rassicurazioni di Vasile

Ieri sera, di fronte alla eventualità che lo scalo rimanesse all’asciutto nella giornata di oggi, dopo la diffusione di alcuni bolllettini aeronautici, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, aveva precisato che non c’era “alcuna emergenza” e che la situazione era “sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi”, invitando a evitare “preoccupazioni o allarmismi. Le forniture di carburante continuano regolarmente e non c’è alcun rischio di carenza imminente”, aveva aggiunto Vasile.

Cosa si è verificato all’aeroporto di Brindisi

I problemi, temporanei, registrati nello scalo pugliese sono effetti indiretti di quanto accaduto altrove. Gli aeromobili provenienti da Milano, Bologna e Venezia hanno fatto rifornimento a Brindisi riducendo significativamente la scorta che è in fase di ripristino.

Il presidente di Aeroporti di Puglia ha ribadito che si “sta gestendo la situazione con la professionalità di sempre e attraverso un monitoraggio costante, in modo da garantire che tutto proceda normalmente”.