Al Napoli gratis dall’Argentina l’asso Milton Pereyra

E' uno dei profili più intriganti del calcio giovanile sudamericano

di Dave Hill Cirio - 5 Febbraio 2026

Milton Pereyra al Napoli: arriva in azzurro uno dei profili più intriganti del calcio giovanile sudamericano. Milton Agustín Pereyra, 17 anni appena compiuti, ha firmato con il Napoli dopo aver lasciato il Boca Juniors.

Lo ha fatto con una formula legale non molto utilizzata nel mercato internazionale. Il centravanti argentino sbarcherà in Italia per giocare con la Primavera partenopea, e la sua vicenda apre un tema più ampio su regole, diritti e opportunità per i talenti di domani.

L’arrivo e quando giocherà

Pereyra ha già firmato il contratto con il Napoli e ora attende il via libera burocratico per allenarsi con il gruppo. Il classe 2008 raggiungerà Castel Volturno nei prossimi giorni e debutterà con la Primavera, il livello giovanile più competitivo prima della prima squadra.

È atteso in Italia appena completate le formalità legali e la sua presenza sarà utile anche per rafforzare un reparto giovanile già ricco di prospetti argentini.

Chi è Milton Pereyra

Nato a Buenos Aires il 13 maggio 2008, Pereyra è cresciuto nel Boca Juniors fin dall’età di sette anni. Attaccante centrale forte di fisico, rapido negli spazi e con un buon senso del gol, ha segnato 13 reti in 26 partite nella sesta divisione giovanile durante la stagione 2025.

La sua doppietta nel Superclasico contro il River Plate ha attirato l’interesse di scout europei e lo ha proiettato come uno dei giovani più promettenti dell’Argentina.

Su di lui, oltre che il Napoli, puntavano gli occhi due squadre della Liga spagnola e, pare, una della nostra serie A.

La norma che ha reso possibile il trasferimento

Pereyra non è arrivato a Napoli tramite un trasferimento tradizionale con un indennizzo al Boca. Ha invece utilizzato la cosiddetta figura della “patria potestad”, o responsabilità genitoriale, prevista dal diritto civile argentino.

Questa norma consente ai genitori di trasferire un figlio minore all’estero per motivi familiari o lavorativi, anche se il ragazzo è legato sportivamente a un club. Il risultato è che il Boca Juniors non ha ricevuto alcuna compensazione economica per la sua cessione.

In precedenza, Luca Scarlato di River Plate aveva utilizzato lo stesso strumento per trasferirsi al Parma.

Sempre con la stessa formula, arrivato alla Juve Francisco Baridò, ora pure lui sotto il Vesuvio.

Aspettative tecniche e progetto Napoli

Pereyra è una punta moderna capace di attaccare la profondità e proteggere palla spalle alla porta. In Primavera giocherà un campionato competitivo e potrà crescere sotto la guida di tecnici esperti, rafforzando la sua capacità di reggere il salto alla Serie A.

Il Napoli lo vede come un investimento per il futuro. Ha tempo per affinare tattica e fisicità, e può diventare una risorsa interessante per Conte o per eventuali partenze future.

Un giovane e un segnale più ampio

L’arrivo di Pereyra non è solo una storia di mercato giovanile. È un caso che riflette come i club europei sfruttino strumenti legali per attirare talenti in prospettiva senza costi immediati.

Per il Napoli, un’operazione a costo zero ma dal potenziale elevato. Per il calcio argentino è un segnale di allarme rispetto alle regole di formazione e valorizzazione dei propri giovani.