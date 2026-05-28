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Dentro il “Triangolo della Morte”

Un’area dove la violenza è fuori controllo, il Triangolo della Morte, il cuore più pericoloso dell’America Centrale.

di Redazione - 28 Maggio 2026

Nel cuore dell’America Centrale, il cosiddetto Triangolo della morte – El Salvador, Guatemala e Honduras – è oggi uno dei territori più instabili del pianeta. Qui la violenza non è un fenomeno episodico, ma una struttura che condiziona economia, politica e vita quotidiana. Le maras, in particolare Mara Salvatrucha (MS‑13) e Barrio 18 (M‑18), hanno costruito un potere parallelo capace di controllare quartieri, rotte commerciali e perfino i movimenti delle persone. In questo contesto, i flussi migratori non sono una scelta, ma una reazione di sopravvivenza.

Le origini

Le maras nascono lontano dal Centro America. Negli anni Ottanta, migliaia di giovani salvadoregni e honduregni fuggiti dalle guerre civili si ritrovarono nei quartieri più difficili di Los Angeles. Qui, tra discriminazione, povertà e conflitti con altre gang, presero forma gruppi come MS‑13 e la futura M‑18. Quando negli anni Novanta gli Stati Uniti avviarono deportazioni di massa, migliaia di membri delle gang vennero rimandati nei Paesi d’origine. Il risultato fu l’esportazione di modelli criminali altamente strutturati in società già fragili, prive di strumenti per contenerli.

MS‑13 e M‑18, due poteri che si contendono il territorio

Oggi MS‑13 e M‑18 sono organizzazioni transnazionali con una rete di “clicas” che gestiscono estorsioni, traffici illegali, controllo delle strade e reclutamento forzato. La loro rivalità ha trasformato intere città in zone di frontiera invisibili, dove attraversare la strada sbagliata può significare morte certa. In molte aree urbane, le maras decidono chi può aprire un negozio, chi può prendere un autobus, chi può restare e chi deve andarsene. La paura è diventata una valuta quotidiana.

La risposta dei governi

Di fronte a tassi di omicidi tra i più alti al mondo, i governi del Triangolo della morte hanno adottato politiche di mano dura. In El Salvador, il presidente ha imposto uno stato di eccezione permanente, costruito mega‑carceri e incarcerato decine di migliaia di sospetti membri delle maras. La violenza è crollata, ma il prezzo è stato un drastico restringimento delle libertà civili. In Guatemala e Honduras, tra instabilità politica e corruzione, le strategie repressive hanno avuto risultati più discontinui, lasciando ampie zone sotto controllo criminale.

Flussi migratori

Negli ultimi anni milioni di persone hanno lasciato il Triangolo della morte. Le famiglie fuggono da minacce dirette, un figlio che rischia il reclutamento, un negozio sotto estorsione, una figlia presa di mira per punire un parente. La migrazione diventa così una fuga immediata, non un progetto. Paradossalmente, le stesse maras che generano l’esodo lucrano sulle rotte migratorie, imponendo pagamenti a chi attraversa i loro territori o collaborando con reti di trafficanti.

Un fenomeno che non riguarda più solo il Centro America ma anche l’Italia

Le maras non sono più un fenomeno lontano. Negli ultimi anni, in Italia sono emersi gruppi legati a MS‑13 e Barrio 18, spesso composti da giovani nati qui, figli di famiglie arrivate dal Triangolo della morte. Questa seconda generazione, cresciuta tra scuole italiane e quartieri periferici, può diventare terreno fertile per dinamiche di reclutamento che replicano modelli importati da El Salvador, Guatemala e Honduras. Non si tratta di un’emergenza diffusa, ma di un segnale da monitorare con attenzione, perché la presenza delle maras in Europa è ormai una realtà.