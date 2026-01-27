Italpress Notizie Spettacoli

Al via da Eboli “L’ultima notte rosa the final show” di Umberto Tozzi

di Italpress - 27 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Al via dal 5 marzo dal Palasele di Eboli (Salerno) “L’ultima notte rosa the final show”, le ultime date della tournée mondiale di Umberto Tozzi con cui l’artista dà il suo addio alla scena live. Sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa (come le cinque lettere che compongono il suo cognome). Dopo la prima data del 5 marzo a Eboli, si prosegue il 7 marzo con il concerto al Palaflorio di Bari, l’11 marzo con il Palazzo dello Sport di Roma, il 14 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 18 marzo all’Unipol Forum di Milano, il 19 marzo all’Inalpi Arena di Torino e il 21 marzo, ultima data italiana, al Kioene Arena di Padova. Successivamente in Europa si susseguiranno in concerti in Svizzera (12 aprile, Kongresshaus di Zurigo), in Austria (26 aprile, Stadthalle di Graz), in Belgio (1° maggio 2026, Forest National di Bruxelles), in Francia (6 maggio 2026, Le Grand Rex di Parigi) e infine nel Regno Unito con l’ultima data a Londra (data e location TBA).

“Ogni palco e ogni tappa di questo tour sono stati per me fonte di grande gioia, momenti unici vissuti in scenari straordinari della nostra splendida Italia e del mondo – racconta Umberto Tozzi – È emozionante pensare che stia per finire, ma ogni cosa ha il suo tempo. Ora concentro tutta la mia energia in queste ultime date dal vivo, insieme al pubblico che non ha mai smesso di sostenermi. Se il sipario si abbassa, l’amore per la musica non si spegnerà mai: ci saranno nuovi progetti e tante sfide da affrontare in futuro. Questi concerti saranno dodici appuntamenti irripetibili, così come lo è stato il mio saluto all’Arena di Verona a ottobre scorso. Ed è bello che tutto questo avvenga proprio nel 2026, un anno per me speciale, perché segnerà i 50 anni dal mio primo successo, ‘Donna Amante mia’”.

I biglietti del tour “L’ultima notte rosa the final show” sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it). In attesa dei 12 concerti è disponibile in digitale, il doppio CD, Vinile colorato e nello Special Deluxe Box in edizione limitata (con Doppio Vinile Colorato, T-shirt, Plettro autografato e Spilla) il nuovo progetto discografico “L’ultima notte rosa live” che contiene featuring d’eccezione con Laura Pausini, Raf, Marco Masini, HAUSER e i The Kolors.

– Foto Michele Nucci/IPA Agency –

(ITALPRESS).