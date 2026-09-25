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Al via “Green Florence”, in Piazza Santa Croce a Firenze i colori della natura

di Italpress - 25 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi a domenica 27 settembre torna a Firenze, in Piazza Santa Croce, il Green Florence, l’evento eco-sostenibile che ospiterà un grande allestimento con oltre 2.000 metri quadrati di erba naturale e olivi secolari.

Promossa da Confagricoltura Firenze e Confcommercio Firenze e Arezzo – e con il patrocinio del Comune capoluogo e il sostegno della Camera di Commercio – la manifestazione trasformerà la piazza in un giardino per offrire tre giorni di incontri, riflessioni sugli spazi urbani e stand gastronomici con prodotti dei soci di Confagricoltura, insieme a ConfagriBio, FAI-Federazione Apicoltori Italiani e Képos.

Sarà un “viaggio” che parte da una pianta, passa attraverso un’ape e arriva fino alle nostre tavole, per scoprire come tutto sia connesso, e che avere cura della natura significa allo stesso tempo prendersi cura di sé stessi. Durante tutta la manifestazione, gli studenti delle scuole primarie e secondarie potranno partecipare ai laboratori didattici del percorso “Il Filo Verde della Salute”, che si svolgeranno durante la giornata accompagnando i ragazzi in percorsi esperenziali, alla scoperta delle piante mediterranee, degli orti urbani, del mondo dell’agricoltura biologica e del ruolo fondamentale delle api impollinatrici per la biodiversità, con il “BeeLab”.

Domenica 27 settembre alle 10:30 si terrà il convegno organizzato da Confagricoltura Firenze e dall’Associazione Képos, dal titolo “Alberi, erbe e salute: l’ecosistema urbano, i parchi della salute e il benessere attraverso le piante”, in cui verranno affrontati, in due sessioni distinte, i temi dell’agricoltura urbana, della filiera florovivaistica, dell’apicoltura, dei parchi e delle piante officinali, nel migliorare la qualità della vita nelle nostre città.

Un impegno che Confagricoltura porta avanti da tempo anche a livello nazionale, sostenendo politiche e iniziative che riconoscono all’agricoltura e al patrimonio verde urbano una funzione strategica per la sostenibilità ambientale, la salute dei cittadini e la vivibilità dei territori. In questo percorso si inserisce il progetto “Parchi della Salute”, promosso insieme a Képos, che favorisce l’integrazione tra natura, prevenzione, inclusione sociale e cura della persona. Interverranno amministratori locali, esperti del settore, con testimonianze della filiera vivaistica e apistica.

– Foto Confagricoltura Firenze –

(ITALPRESS).