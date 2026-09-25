Festa di Roma, Bardem, Kardashian, Julianne Moore e 3 italiani in gara

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Dal 13 al 25 ottobre in arrivo tanti film italiani e star internazionali

di Askanews - 25 Settembre 2026

Roma, 25 set. (askanews) – Ci saranno tre film italiani nel Concorso Progressive Cinema della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che ospiterà moltissime star internazionali: da Javier Bardem, a cui Paolo Sorrentino consegnerà il Premio alla carriera, a Jenna Ortega, Julianne Moore, Jesse Eisenberg, Naomi Watts, Kim Kardashian, Sandra Huller, Paul Giamatti, Deva Cassel, Charlotte Gainsbourg, Sarah Paulson, Louis Garrel, Camille Cottin, e tanti altri.

Alla presentazione del programma della Festa, che si terrà dal 13 al 25 ottobre, la direttrice artistica Paola Malanga ha sottolineato che tra i 18 film della sezione principale sei sono diretti da registe donne. Per l’Italia ci sarà “Brianza” di Simone Catania, ambientato nel 2009 in piena crisi economica in un’armeria, “Giorni felici” di Susanna Nicchiarelli, con Carlotta Gamba e Riccardo Scamarcio, tratto dall’omonima graphic novel di Zuzu, e il documentario “Mustang” di Kasia Smutniak, racconto intimo che nasce dal primo viaggio che fece con Pietro Taricone nella remota regione del Mustang.

Tantissimi italiani saranno presenti nella sezione “Grand Public”, a partire dal film d’apertura “Il rumore delle cose nuove” di Paolo Genovese, con Stefano Accorsi, Vittoria Puccini e Claudio Santamaria. Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo porteranno “Il Ministero dell’amore” con Pif, Corrado Guzzanti e Pietro Sermonti, mentre Daniele Luchetti presenterà “Noi un po’ meglio” con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta, Francesco Bruni “Il profilo dell’altra”, con Pilar Fogliati e Ginevra Francesconi, Ginevra Elkann presenterà “Le rose di Marrakech” con Fanny Ardant, Massimiliano Bruno “Un tranquillo funerale di famiglia”, con Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti ed Enrico Vanzina “La sera a Roma” con Massimo Ghini. Nella stessa sezione ci sarà l’attesissimo “I play Rocky” con Anthony Ippolito nel ruolo di Stallone.

Alla Festa due grandi della musica italiana verranno raccontati in “Je so’ pazzo” di Nicola Prosatore con Massimiliano Caiazzo nel ruolo d Pino Daniele e in “Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti”.

Sempre per la sezione Grand Pubblic Deva Cassel e Romain Duris presenteranno “Le fant me de l’Opéra” e Jean-Pierre Jeunet con Le la Bekhti porteranno l’attesissimo “Cambiare l’acqua ai fiori” dal romanzo di Valérie Perrin. Molta attesa c’è già per Julianne Moore che accompagnerà “The Debut” di Jesse Eisenberg e per Jenna Ortega che presenterà “Klara and the sun” di Taika Waititi.

Racconteranno episodi e protagonisti della vita italiana alcuni titoli della sezione “Freestyle”: Stefano Mordini porterà “Melania Rea”, Michele Placido “Livatino – Il giudice e i suoi assassini”, Letizia Lamartire con Serena Rossi “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, Carlo Carlei “177 giorni. Il rapimento di Farouk”. Ma all’interno di questa sezione della Festa c’è anche la serie con il red carpet di maggior richiamo, su cui sfileranno Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close, per la prima mondiale della seconda stagione di “All’s Fair”.