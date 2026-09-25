Cronaca

Possibile svolta nel caso Garlasco. Ascoltato il generale Garofano

Secondo quanto rivelato dal Tg1, la Procura di Pavia ha ascoltato il generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del Ris che nel 2007 si occuparono delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi

di Lino Sasso - 25 Settembre 2026

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito dal Tg1, i magistrati della Procura di Pavia hanno sentito il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma. Anche alcuni ufficiali del Reparto investigazioni scientifiche che parteciparono agli accertamenti condotti all’epoca del delitto sarebbero stati ascoltati. Massimo riserbo sul contenuto degli incontri, mentre non si escludono ulteriori approfondimenti sulle attività investigative condotte 19 anni fa. L’iniziativa riporta infatti l’attenzione sulle indagini scientifiche del 2007, oggi al centro di nuovi approfondimenti da parte degli inquirenti pavesi.

Massimo riserbo sull’incontro tra Garofano e i magistrati

Al momento non sono emersi dettagli sul contenuto del faccia a faccia tra l’ex comandante del Ris e gli inquirenti. Resta quindi da chiarire quali aspetti delle attività investigative svolte diciannove anni fa siano stati affrontati durante gli incontri. Non si esclude che i magistrati abbiano voluto approfondire le modalità con cui vennero eseguiti gli accertamenti scientifici nel 2007. Magari anche alla luce delle nuove verifiche disposte nell’ambito dell’inchiesta. La testimonianza di chi partecipò direttamente alle indagini potrebbe consentire di ricostruire le procedure adottate, le valutazioni formulate all’epoca e il percorso seguito nell’analisi degli elementi raccolti sulla scena del crimine. Non vi sono, tuttavia, indicazioni ufficiali che consentano di attribuire agli incontri uno specifico obiettivo investigativo o di parlare di nuove contestazioni nei confronti degli ufficiali ascoltati.