Esteri

Dentro la tregua apparente tra Trump e XI

La Silicon Valley detta l’agenda a Casa Bianca e Pechino

di Cinzia Rolli - 25 Settembre 2026

Nella rinnovata cornice della East Room, il secondo faccia a faccia presidenziale tra Donald Trump e Xi Jinping si è consumato in un’atmosfera di forte tensione politica. Un evento che i media americani hanno già definito “il summit dei due mondi”, dove la forma ha provato a nascondere la vera posta in gioco: il controllo dell’Intelligenza Artificiale.

Il momento più denso di significato simbolico si è registrato durante lo scambio dei doni istituzionali. Il presidente Trump ha offerto a Xi Jinping una scultura di un’aquila calva, l’emblema storico della sovranità e della potenza degli Stati Uniti.

“Rappresenta lo spirito libero e svettante dell’America. Speriamo che possa trovare una bella collocazione a Pechino”, ha scandito Trump, un chiaro invito a esporre il simbolo del patriottismo statunitense nel cuore del potere comunista cinese. Subito dopo, con un gesto apparentemente informale, il leader della Casa Bianca ha invitato Xi a un tour privato della nuova sala da ballo presidenziale. Una mossa che gli analisti interpretano come la volontà di Trump di proiettare un’immagine di assoluto controllo e opulenza di fronte al principale rivale strategico.

Cena di Stato, i big della tecnologia al tavolo presidenziale

La cena ufficiale si è articolata in tre portate principali: una vellutata di zucca gialla arricchita da una fricassea di funghi selvatici, pancetta croccante e un tocco di olio al cipollotto. Branzino in crosta di sesamo, adagiato su un letto di baby bok choy (cavolo cinese) brasato, melanzane dell’orto della Casa Bianca e salsa verde. E per concludere un crémeux alla vaniglia modellato a forma di frutto, accompagnato da un frangipane alle noci, confit di amarene e un gelato artigianale mantecato con il miele proveniente direttamente dalle arnie della residenza presidenziale.

La disposizione dei posti attorno al tavolo presidenziale ha svelato la vera natura dell’incontro, trasformando un formale banchetto diplomatico in una dichiarazione di sovranità economica. Seduti fianco a fianco con i leader politici, c’erano i vertici che guidano la rivoluzione tecnologica e l’intelligenza artificiale negli Stati Uniti: Elon Musk (xAI e Tesla), Tim Cook (Apple), insieme ai dominatori assoluti del mercato dei semiconduttori e dei chip grafici avanzati, Jensen Huang (Nvidia) e Lisa Su (AMD).

La presenza in blocco dei giganti dell’hardware e del calcolo computazionale americano ha inviato un messaggio inequivocabile a Pechino. Un segnale reso ancora più evidente da due pesanti assenze: quella totale di controparti tecnologiche cinesi e l’esclusione di aziende rivali interne come Anthropic.

Schierando i suoi pezzi da novanta, Washington ha dimostrato a Xi Jinping che l’intero sistema dell’innovazione americana fa blocco unico dietro alle linee guida dell’amministrazione governativa.

Il brindisi di Trump e i “due mondi opposti“

L’arrivo formale sul tappeto rosso e i tradizionali brindisi che hanno preceduto l’ingresso nella East Room si sono trasformati nel termometro perfetto dello stato attuale delle relazioni bilaterali.

Le dichiarazioni pubbliche dei due presidenti hanno rivelato un sofisticato esercizio di retorica, utilizzato come scudo per nascondere visioni strategiche profondamente divergenti.

Prendendo la parola per primo, il presidente Donald Trump ha adottato un tono caloroso, ricoprendo di elogi la delegazione di Pechino e definendo Xi Jinping e la First Lady Peng Liyuan “persone straordinarie e incredibili”.

Trump ha pronunciato una frase che ha immediatamente catturato l’attenzione degli analisti politici: “Il presidente Xi e io siamo perfettamente consapevoli di rappresentare due mondi opposti. Eppure, i legami tra i nostri popoli resistono, e i nostri rapporti personali non sono mai stati così solidi”. Il leader della Casa Bianca ha poi chiuso il suo intervento brindando a un futuro di “armonia, pace e successo”, invocando una cooperazione bilaterale capace di garantire “sicurezza e prosperità per le prossime generazioni.

Xi e l’IA sotto controllo umano, la cena di Stato senza accordi

Nella sua replica Xi Jinping ha preferito bypassare i convenevoli personali per focalizzarsi sul concetto di “stabilità strategica”. Il leader cinese ha dichiarato: “Il presidente Trump vuole rendere l’America di nuovo grande, mentre la Cina persegue il suo grande ringiovanimento nazionale. Si tratta di due traguardi ambiziosi che non si escludono, ma che possono rafforzarsi a vicenda”.

Xi non ha rinunciato a lanciare un preciso avvertimento geopolitico. Ha esortato Washington e Pechino ad “agire con la responsabilità che si confà alle grandi potenze”, sottolineando la necessità che l’evoluzione tecnologica e l’Intelligenza Artificiale “rimangano sempre sotto il rigido controllo umano”. Un monito tutt’altro che casuale.

In sintesi, la cena di Stato alla Casa Bianca non ha prodotto accordi bilaterali né sblocchi significativi sulle tariffe commerciali. L’incontro è servito principalmente come piattaforma di comunicazione strategica per entrambi i leader. Da un lato, Trump ha usato il cerimoniale per riaffermare la centralità politica degli Stati Uniti. Dall’altro, Xi Jinping ha equiparato gli obiettivi di crescita cinesi a quelli americani, ponendo l’accento sulla necessità di regole comuni per la gestione dell’Intelligenza Artificiale.

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