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Al via il progetto Circolo 65, un progetto per promuovere il movimento e il benessere degli over 65

di Italpress - 13 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Al via il progetto Circolo 65, promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per il tramite del Dipartimento per lo Sport e realizzato in collaborazione con Sport e Salute, con l’obiettivo di diffondere la cultura del movimento nella terza età, promuovere sani stili di vita e valorizzare lo sport come strumento di prevenzione e di miglioramento del benessere psicofisico. L’iniziativa si rivolge ad Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e agli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo impegnati su tutto il territorio nazionale in attività dedicate agli over 65, fascia di popolazione ancora assai dinamica.

L’obiettivo è favorire la diffusione della pratica motoria attraverso l’attivazione di gruppi di cammino e programmi di attività sportiva organizzata, capaci di migliorare il benessere, contrastare la sedentarietà, promuovere la socialità e rafforzare il dialogo e l’integrazione tra generazioni.

Le ASD, le SSD e gli ETS potranno presentare la propria candidatura nell’ambito di un partenariato obbligatorio composto da almeno altri due soggetti. I progetti dovranno prevedere l’organizzazione di almeno cinque eventi nell’arco di dodici mesi, da realizzare nell’ambito delle attività indicate dall’Avviso.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sito di Sport e Salute entro le 16 del 18 settembre 2026. Per accompagnare i soggetti interessati nella predisposizione delle domande, il 3 settembre è in programma un webinar aperto a tutti, dedicato alla presentazione dell’Avviso Pubblico, delle Linee Guida per la rendicontazione e della Guida alla compilazione della domanda.

“Parliamo spesso dell’importanza che ragazzi e adolescenti pratichino attività sportiva fin dalla scuola, perché lo sport rappresenta uno straordinario strumento educativo, formativo e di crescita personale, ma il valore del movimento non conosce età – sottolinea Abodi – Con ‘Circolo 65’ vogliamo rivolgere la stessa attenzione agli over 65, promuovendo un invecchiamento attivo attraverso la pratica sportiva. Muoversi in modo organizzato e sistematico significa prendersi cura di sé stessi, della propria salute, prevenire e rallentare molte patologie, mantenere autonomia e qualità della vita, ma significa anche creare relazioni, combattere la solitudine e rafforzare il senso di comunità. Investire nello sport per le persone di una certa età significa investire nel benessere individuale e delle nostre comunità. Anche questo progetto è un contributo allo sport in Costituzione”.

Per Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, “con “Circolo 65″ confermiamo il nostro impegno costante nel dare attuazione concreta alla visione del Governo e del ministro per lo Sport, promuovendo uno stile di vita attivo e inclusivo a ogni età. L’attività fisica è uno straordinario strumento di salute pubblica e un formidabile collante sociale: intervenire sulla fascia degli over 65 significa contrastare la sedentarietà e, al contempo, rafforzare il tessuto sociale delle nostre comunità intervenendo su un segmento anagrafico in crescita e che oggi, rispetto al passato, è assai attivo e protagonista. Il ruolo del mondo sportivo di base e del Terzo Settore è centrale in questa sfida per capillarità e sensibilità. Invitiamo tutte le realtà del territorio a fare rete, mettendo la propria passione al servizio del benessere psicofisico dei cittadini, di ogni età”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).