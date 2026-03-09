Italpress Notizie Spettacoli

Al via le riprese di “Il mio nome è Carlo”, film tv prossimamente su Canale 5 dedicato al Santo Acutis

di Italpress - 9 Marzo 2026

COLOGNO MONZESE (ITALPRESS) – Racconta la storia di Carlo Acutis, il giovane milanese diventato simbolo di fede e modernità, il film tv “Il mio nome è Carlo”, una coproduzione RTI – Skipless Italia, di cui sono ufficialmente iniziate le riprese. Il primo ciak della fiction, diretta da Giacomo Campiotti, è stato battuto a Milano, città dove Carlo è cresciuto. Successivamente il set si sposterà ad Assisi, luogo profondamente legato alla sua spiritualità e oggi meta di pellegrinaggio.

Scritto da Giacomo Campiotti e Carlo Mazzotta, “Il mio nome è Carlo” racconta in 100 minuti la vita intensa e luminosa di un ragazzo capace di coniugare fede e tecnologia, amicizia e carità. Morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante, Carlo è stato proclamato santo il 7 settembre 2025, con una solenne celebrazione in Piazza San Pietro alla presenza di Papa Leone XIV. Il film ne ripercorre tre momenti fondamentali: il bambino di sei anni, già animato da una sensibilità spirituale fuori dal comune; il ragazzo di undici anni, curioso e brillante; e il quindicenne al suo primo anno di liceo, consapevole e determinato, capace di vivere la quotidianità con uno sguardo straordinario. “Il mio nome è Carlo” propone così il ritratto intimo e contemporaneo di un adolescente del nostro tempo, diventato un punto di riferimento per milioni di giovani nel mondo. Protagonisti sono Samuele Carrino, nel ruolo di Carlo quindicenne, e Lucia Mascino, che interpreta la madre Antonia Salzano. Il film andrà in onda prossimamente su Canale 5.

– foto ufficio stampa Mediaset –

(ITALPRESS).