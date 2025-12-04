Italpress Notizie Motori

Al via ordini per nuove Dacia Sandero Streetway e Stepway

di Italpress - 4 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Dal lancio di Dacia Sandero in Francia nel 2008, il Brand ha venduto circa un milione di unità di questo modello di successo. Anche in Italia Sandero ha confermato il suo ruolo di best seller. Nel 2024, si è attestata come veicolo più venduto nel mercato privati in Italia. Nel 2025, Dacia ha rivisitato questo modello di successo, offrendo novità in termini di design ed equipaggiamenti. All’esterno, la berlina acquisisce una nuova firma luminosa, una calandra inedita, nuove protezioni in Starkle® e aggiunge due nuove tinte di carrozzeria: l’inedito Giallo Ambra e Sandstone, già disponibile nella gamma. Gli interni si sono evoluti con l’introduzione anche di nuovi tessuti, nuovo volante e nuovo comando E-Shifter associato al motore Eco-G 120 auto con trasmissione automatica. L’abitacolo si dota di un nuovo sistema multimediale con display centrale da 10” e navigazione connessa, ma anche caricatore a induzione per smartphone. Per un’esperienza semplice ed efficace, il quadro strumenti digitale da 7″ vanta un’interfaccia con un nuovo design. Come tutti i modelli Dacia, Nuova Sandero Streetway e Nuova Sandero Stepway possono ora contare sul sistema YouClip e sono garantite fino a 7 anni con formula Dacia Zen.

Disponibile su Sandero Streetway, il nuovo motore benzina TCe 100 offre 10 cv in più (rispetto alla versione da 90 cv prima disponibile) per un maggior piacere di guida quotidiana. La nuova motorizzazione consuma 5,3 l/Km e 121 g di CO2 (nella versione Journey). Sandero Streetway conferma il suo posizionamento value for money sul mercato con la motorizzazione Sce 65, a partire da 14.800 euro. Per Sandero Stepway il pirmo prezzo parte da 16.500 euro nella versione Essential con il nuovo motore Eco-G 120.

Come tutta la gamma di veicoli termici, Nuova Sandero Streetway e Nuova Sandero Stepway si arricchiscono di un nuovo motore bi-fuel benzina / GPL più potente (120 cv rispetto ai 100 cv precedenti). La nuova motorizzazione Eco-G 120, offerta anche nella versione Eco-G 120 auto per aggiungere tutti i vantaggi del GPL e, allo stesso tempo, della trasmissione automatica, è anch’essa disponibile all’ordine. Per consentire ai clienti di approfittare ancora più a lungo dei vantaggi della motorizzazione GPL, Dacia ha aumentato le dimensioni del serbatoio (49,6 l invece di 40 l). L’autonomia in modalità GPL aumenta così del 20% per un’autonomia complessiva (GPL + benzina) fino a 1.590 km (su Sandero).

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

