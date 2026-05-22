Francia, esposte le ossa di un Camarasaurus, parente del Diplodoco

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Un dinosauro lungo 20 metri ritrovato nello scavo di Angeac-Charente

di Askanews - 22 Maggio 2026

Angouleme (Francia), 22 mag. (askanews) – Le ossa di un dinosauro Camarasaurus, un parente del Diplodoco, lungo 20 metri, sono state esposte per la prima volta al Museo di Angouleme, due anni dopo la loro sensazionale scoperta nel sito di scavo di Angeac-Charente (dipartimento della Charente) nella Francia Sud-Occidentale).

Esposte le ossa del bacino, dalla gabbia toracica, parti degli arti, il femore, la scapola e oltre la metà dei denti. Laurent Crépin, curatore e responsabile delle collezioni paleontologiche e archeologiche del Museo ha detto: “In pratica è un diplodoco. Quindi il Camarasauro è quasi un cugino. Appartiene a una famiglia strettamente imparentata con quella del diplodoco. Quello trovato ad Angeac è lungo circa 20 metri in totale e pesa circa 20 tonnellate.”