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Alcaraz shock, salta anche Montreal

Nuovo forfait dopo Roland Garros e Wimbledon, il tennista spagnolo non recupera.

di Gianluca Pascutti - 10 Luglio 2026

Carlos Alcaraz non giocherà il Masters 1000 di Montreal in programma dal 2 al 13 agosto. Il talento spagnolo è costretto a un nuovo forfait. Dopo le assenze pesanti al Roland Garros e a Wimbledon, il suo rientro nel circuito si allontana ancora. Il problema è sempre lo stesso. Il polso destro non è ancora guarito in modo completo. Lo staff ha scelto la prudenza. Nessun rischio inutile su una zona delicata per un giocatore che vive di potenza, rotazioni e cambi di ritmo improvvisi.

L’ultimo match e lo stop prolungato

L’ultima apparizione ufficiale di Alcaraz risale all’ATP 500 di Barcellona. Da quel torneo è iniziato uno stop che si è trasformato in una vera stagione a singhiozzo. Prima la rinuncia alla terra di Parigi. Poi il forfait sull’erba di Londra. Ora anche il cemento nordamericano perde uno dei protagonisti più attesi. Il calendario doveva segnare Montreal come possibile punto di ripartenza. Invece il polso continua a creare problemi. I carichi di lavoro restano limitati. La priorità è evitare per Alcaraz resta quella di evitare ricadute che potrebbero comprometterebbero il resto della carriera.

Come procede il recupero del polso

Le informazioni che filtrano dal suo ambiente parlano di un percorso di riabilitazione ancora in corso. Alcaraz ha ripreso a lavorare con la racchetta, ma non è ancora pronto per un torneo di alto livello. Servono giorni di allenamenti completi, con intensità da match, prima di tornare in campo. Il controllo medico sul polso resta decisivo. Solo dopo un via libera totale lo staff potrà programmare il vero rientro. L’obiettivo è arrivare alle prossime settimane con un polso stabile, senza dolore, e con la possibilità di spingere i colpi come prima.

Prossimi obiettivi e impatto sul ranking di Alcaraz

Il focus si sposta ora sui tornei successivi. Il Masters 1000 di Cincinnati diventa il primo obiettivo realistico per il rientro. Più in là, lo US Open rappresenta il vero traguardo della stagione. Sul fronte ranking la situazione, per ora, resta sotto controllo. L’assenza a Montreal non comporta difesa di punti. Il quadro potrebbe cambiare se dovesse saltare anche Cincinnati, dove ha un bottino importante da proteggere.

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