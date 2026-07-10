Esteri

Usa e Iran entrano nella fase più pericolosa della crisi

Conflitto prolungato, traffico navale paralizzato e nuove informazioni di intelligence che aggravano le tensioni

di Ernesto Ferrante - 10 Luglio 2026

Gli Stati Uniti, che da decenni oscillano tra “non vogliamo una guerra” e “però se serve…”, si preparano a un conflitto con l’Iran che potrebbe durare “da un paio di giorni a un mese”. Una previsione così precisa che sembra uscita da un “meteo militare”, con possibili raid sparsi ed eventuali schiarite nel fine settimana. Trump convoca i suoi generali per decidere cosa fare, mentre Channel 12 cita funzionari pronti a “dare una lezione” alla Repubblica islamica. Una lezione che, a giudicare dagli ultimi mesi, non ha piegato Teheran, palesemente non intenzionata a seguire l’esplosivo “programma scolastico” americano.

Teheran risponde colpo su colpo, come da copione

La Repubblica islamica, interpreta ogni mossa americana come un invito a rispondere. E replica. Sempre. I Pasdaran accusano Washington di “avventurismo”. Nel frattempo, nello Stretto di Hormuz il traffico navale è paralizzato: petroliere ferme, rotte deviate, assicuratori in preda a crisi nervose. Ma gli iraniani assicurano che tutto sta tornando alla normalità. Una pseudo regolarità in cui metà delle navi non si muove e l’altra metà spera di non essere colpita.

Israele: “Siamo pronti a colpire di nuovo, anche più forte”

Israele, che non perde mai occasione per ricordare al mondo che può colpire l’odiato Iran, annuncia di essere pronto a farlo “per la terza volta”, “con forza maggiore”. Il ministro della Difesa Israel Katz sembra quasi deluso che nessuno abbia ancora chiesto un replay. Il premier Benjamin Netanyahu alterna toni da generale in trincea a quelli da influencer geopolitico: “Siamo più forti che mai”, “l’asse iraniano è debole”, “la campagna non è finita”. Una retorica che galvanizza i sostenitori, irrita gli avversari e confonde gli alleati.

Il mistero del presunto piano iraniano contro Trump

Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe passato agli Stati Uniti nuove informazioni su un presunto piano iraniano per uccidere Trump. Rivelazioni non verificate, ovviamente. Ma perfette per giustificare nuove aggressioni. Il capo della Casa Bianca sembra recitare la parte del protagonista di un thriller politico. Il problema è che non è un film: è la politica estera americana. Queste “informazioni” arrivano come un tempismo da manuale. Coincidenze? In Medio Oriente le coincidenze sono rare quanto le tregue.

Il Golfo specchio di un mondo che non sa più negoziare

Il traffico petrolifero è ostaggio della guerra, le sanzioni americane paralizzano operatori e assicuratori, e gli attori regionali si muovono come se la diplomazia fosse un hobby superato. In mezzo a tutto questo, l’ex leader supremo Ali Khamenei è stato sepolto a Mashhad. Un dettaglio che chiude il cerchio. Mentre un’epoca si chiude, le nuove leadership sembrano intenzionate a inaugurare la prossima con più missili che “pazienza strategica”. Il risultato è un equilibrio regionale che si dissolve. Il mondo osserva, sperando che il prossimo atto non sia quello finale.