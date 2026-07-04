Esteri

L’Iran avverte Regno Unito e Francia: “Niente militari a Hormuz”

Londra e Parigi aprono alla missione militare nell'area, Teheran insorge: "Ci saranno conseguenze"

di Paolo Diacono - 4 Luglio 2026

Iran avverte Regno Unito e Francia sul fatto che “qualsiasi avventura militare” nello stretto di Hormuz “avrà conseguenze”. Londra e Parigi, nelle scorse ore, avevano dato la loro disponibilità a sostenere una missione militare internazionale per tenere aperto il passaggio che, nelle ultime settimane, ha letteralmente paralizzato i commerci (e non solo quelli multimiliardari e strategici dell’energia) in tutto il mondo. Proprio mentre l’Iran si appresta a celebrare i funerali di Khamenei, arriva “l’avviso” alle cancellerie europee da parte di Teheran.

Iran avvisa Regno Unito e Francia su Hormuz

“Lo stretto di Hormuz non è un palcoscenico per esibizioni militari delle potenze extraregionali”. A parlare, stando a quanto ha riportato l’agenzia statale Irna, Kazem Gharibabadi, viceministro degli Esteri iraniano per gli Affari legali e internazionali. Che ha tuonato su X: “L’Iran, in quanto potenza responsabile e garante della sicurezza dello stretto, mette in guardia contro qualsiasi movimento militare in questa sensibile via d’acqua”. E dunque ha messo in chiaro: “La sicurezza di Hormuz spetta agli Stati rivieraschi, coloro che creano crisi saranno responsabili delle conseguenze delle loro avventure”. “Questo è un avvertimento serio”, è il messaggio dell’Iran a Francia e Regno Unito.

Cosa hanno detto Londra e Parigi

A scatenare la reazione dell’Iran era stata la dichiarazione congiunta di Regno Unito e Francia. Secondo cui Londra e Parigi si erano dette disponibili a collaborare per “dispiegare la più ampia missione militare multinazionale a sostegno della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz”. Ciò perché, secondo gli europei, lo Stretto di Hormuz rappresenta una “arteria globale per l’economia mondiale” e dunque “una questione” di rilevanza “globale”.