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Alemanno: situazione immigrati in carcere è intollerabile

"Si formano clan etnici contro gli italiani"

di Askanews -

Milano, 24 giu. (askanews) – “Il problema dell’immigrazione si vede con chiarezza anche nelle carceri. In carcere si formano clan etnici e c’è un razzismo degli immigrati contro gli italiani. Gli italiani pagano agli immigrati il pizzo per fare la doccia. La situazione degli immigrati è nei numeri intollerabile. La soluzione è una immigrazione finalizzata a far lavorare le persone e poi a tornare a casa, non alla cittadinanza. Quando si lascia l’illusione della cittadinanza si lasciano persone intrappolate in Italia”. Lo ha detto Gianni Alemanno ai cronisti, uscendo dal carcere.

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