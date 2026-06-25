Aurora Quattrocchi: ci siamo fatti fregare il nostro cinema

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Dall’attrice appello a riaprire le sale. Il sogno? Fare un musical

di Askanews - 25 Giugno 2026

Roma, 25 giu. (askanews) – Un appello ad aprire le sale cinematografiche. E un sogno nel cassetto: fare un musical. Da Mary per sempre fino a “Gioia mia”. Una carriera sul set. I riconoscimenti, dal David di Donatello al Pardo di Locarno, sono forse arrivati tardi. Ma per Aurora Quattrocchi, per tutti Rori, palermitana di 83 anni, che ha appena vinto il David di Donatello come miglior attrice per “Gioia mia”, il tempo non conta. “E’ stato giusto tutto ciò che ci accade, nel momento in cui ci accade. Le cose accadono quando devono accadere. Se sei partecipe della tua meravigliosa vita, se vivi insieme a lei quello che vuoi arriva sempre”.

L’attrice è stata intervistata in occasione del Marefestival a Salina, dove ha ricevuto il Premio Troisi. Cosa direbbe Rori al cinema italiano? “Prima di tutto di riaprire le sale, non è vero che la gente non ci vuole andare più. Le sale cinematografiche devono essere belle grandi, i biglietti non devono essere numerati. È un orrore. La vogliamo finire?”. “Il nostro cinema italiano, ma come ce lo siamo fatti fottere. Avremmo potuto fare scuola a tutto il mondo. Abbiamo avuto geni, di attori, registi sale cinematografiche tutte chiuse”.

Aurora Quattrocchi ha ancora un sogno nel cassetto: “Fare un bel musical, io amo cantare molto e ho sempre cantato… ma ormai, una nonna che fa il musical ce la risparmiamo”.