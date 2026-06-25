 Presentata a Roma la stagione teatrale 2026/2027 dei Teatri di Siena

Cultura & Spettacolo

di Redazione - 25 Giugno 2026

È stata presentata presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini a Roma, la nuova stagione 2026/2027 dei Teatri di Siena. A illustrare il progetto culturale sono stati il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio e il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, che hanno delineato un cartellone ricco e articolato, capace di intrecciare tradizione e innovazione, grandi interpreti e nuove sensibilità artistiche.

La nuova stagione nasce sotto il segno del fuoco, simbolo scelto come filo conduttore dell’intero percorso teatrale. Un richiamo al mito di Prometeo, il titano che sfidò gli dei per donare agli uomini la conoscenza e la possibilità di creare, e che oggi diventa metafora del teatro come luogo privilegiato di riflessione, dialogo e crescita civile.

A ispirare idealmente la programmazione è anche la celebre esortazione di Santa Caterina da Siena: «Se sarete ciò che dovete essere metterete fuoco in tutto il mondo». Un invito che diventa manifesto della stagione e della sua vocazione: fare del teatro una scintilla capace di generare emozioni, custodire la memoria e aprire nuovi orizzonti sul presente.

«Questa nuova stagione dei Teatri di Siena – ha sottolineato il Sindaco Nicoletta Fabio – è stata costruita con un’attenzione particolare al pubblico, vero protagonista della vita culturale della città. In un tempo che spesso induce alla distanza e alla frammentazione, scegliere il teatro significa compiere un gesto di fiducia e, in qualche modo, anche una prova di coraggio. Per Siena investire nel teatro significa investire nella partecipazione, nella bellezza e nella crescita culturale delle nuove generazioni».

«Ho immaginato – ha spiegato il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli – una stagione che parli alla vocazione più profonda del teatro: accendere domande, suscitare visioni e mettere in relazione le persone. Le parole di Santa Caterina da Siena risuonano ancora oggi come un invito a generare energia, pensiero e amore. Ogni spettacolo vuole essere una scintilla capace di illuminare il presente e alimentare il desiderio di guardare oltre».

Quattro cartelloni per oltre ottanta spettacoli

La stagione 2026/2027 si articolerà in quattro grandi sezioni: “Sipario Rosso”, “Sipario Blu”, “Extra Sipario” e “Gran Galà delle Arti Sceniche”, per un totale di oltre ottanta appuntamenti distribuiti tra il Teatro dei Rinnovati e il Teatro dei Rozzi.

Sipario Rosso



Il Teatro dei Rinnovati ospiterà alcuni tra i protagonisti più prestigiosi della scena italiana contemporanea. Ad aprire la stagione sarà il musical “Belle e la Bestia”, seguito da Umberto Orsini con “Prima del temporale”.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano Luca Zingaretti con “Marco Polo e le città invisibili” da Italo Calvino, Giuseppe Fiorello con “Educazione sentimentale”, Ambra Angiolini protagonista de “La reginetta di Leenane”, Silvio Orlando ne “Il berretto a sonagli”, Stefano Fresi con “Dioggene” e Flavio Insinna con “Notte prima degli esami”.

Spazio anche ai grandi classici e ai capolavori della letteratura con “Anna dei miracoli”, “Otello” nella drammaturgia di Dacia Maraini con la regia di Giorgio Pasotti, “I Promessi Sposi” e “Assassinio sull’Orient Express”. Non mancheranno inoltre gli spettacoli dedicati alla danza e al musical, con “Il lago dei cigni”, interpretato dal Balletto di Siena, e “Cenerentola – Il Musical”.

Sipario Blu

Il Teatro dei Rozzi accoglierà una proposta dedicata alla commedia, alla musica e al teatro contemporaneo, con protagonisti Attilio Fontana, Rosita Celentano, Martina Colombari, Sergio Assisi e Barbara Foria.

Tra gli appuntamenti speciali si segnala il concerto natalizio del maestro Ludovico Troncanetti.

Extra Sipario

Particolare rilievo assume il cartellone “Extra Sipario”, che conferma la vocazione dei Teatri di Siena all’inclusione, alla memoria e all’impegno civile.

Tra i progetti speciali figurano “Josephine Baker – Danzare la libertà”, con la partecipazione di Germaine Acogny, Leone d’Oro alla carriera della Biennale di Venezia; “Innocentevasione”, realizzato con detenuti e agenti della Polizia Penitenziaria; “Affetti collaterali”, in occasione della Giornata della Memoria; e “Molly”, spettacolo rivolto alle nuove generazioni.

Ad arricchire ulteriormente il cartellone sarà “Ripetizioni d’amore”, scritto da Angelo Mellone, direttore di Rai Daytime, con la regia di Raffaello Fusaro. Uno spettacolo che affronta con sensibilità le dinamiche dei sentimenti e delle relazioni umane, confermando la vocazione del progetto “Extra Sipario” ad accogliere opere capaci di coniugare qualità artistica e riflessione civile.

Gran Galà delle Arti Sceniche

Completerà la programmazione il Gran Galà delle Arti Sceniche, con eventi di rilievo nazionale e internazionale.

Tra le novità più attese figurano le prime nazionali di “Fatal” e “Pinocchio”, il ritorno di “Topo Gigio Musical”, il tradizionale Concerto di Capodanno, lo spettacolo internazionale “Virtual Reality” del quartetto Dekru e “The Wall_Dance Tribute”, omaggio coreografico all’universo musicale dei Pink Floyd.

Di particolare prestigio anche il concerto del pianista giapponese Hayato Sumino, nuova stella mondiale del pianoforte, realizzato in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana nell’ambito del progetto “Abbracci d’Arte”.

A chiudere la stagione, il 22 aprile 2027, sarà uno spettacolo speciale dedicato alla canzone napoletana classica, candidata a patrimonio immateriale dell’Unesco. Protagonista della serata conclusiva sarà Enzo De Caro con “L’avaro immaginario”, uno degli appuntamenti più originali e significativi dell’intera programmazione.

Con oltre ottanta spettacoli e trentacinque titoli, la stagione 2026/2027 conferma Siena tra i principali poli culturali italiani, in grado di coniugare tradizione e contemporaneità, grandi interpreti e nuove esperienze artistiche, mantenendo un dialogo costante con il territorio e con il proprio pubblico.

Nel segno del fuoco e della conoscenza, i Teatri di Siena si preparano così a vivere una nuova stagione all’insegna della condivisione, della memoria e dell’emozione, continuando ad accendere domande, passioni e visioni sul futuro.