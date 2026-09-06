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Alessandro Di Battista resta a Cuba, cosa è successo

Doveva essere il giorno del rientro in Italia. Ed era tutto pronto affinché l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle facesse ritorno a casa da Cuba. Poi qualcosa è andato storto e i piani sono cambiati all’ultimo momento. Ma cosa è successo e come sta Alessandro Di Battista?

di Lino Sasso - 6 Settembre 2026

Doveva essere il giorno del rientro in Italia. Ed era tutto pronto affinché l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle facesse ritorno a casa da Cuba. Poi qualcosa è andato storto e i piani sono cambiati all’ultimo momento. Ma cosa è successo e come sta Alessandro Di Battista? Fin da quando è stato colpito dal primo malore, manifestatosi con forti mal di testa, si è capito che il quadro clinico era tale da destare una certa preoccupazione. Tanto che, dopo un primo ricovero a Santa Clara, si è reso nessario un trasporto al meglio attrezzato ospedale de L’Avana, l’Hermanos Ameijeiras. Qui Di Battista è stato raggiunto dalla compagna Sahra Lahouasnia e da due medici dell’ospedale Gemelli di Roma. Un neurochirurgo e un rianimatore ‘inviati’ a L’Avana per collaborare con l’equipe medica cubana che segue il suo caso.

I medici italiani a L’Avana

Probabilmente, anche per tracciare un quadro clinico utile a farsi trovare pronti per assistere al meglio Di Battista al suo rientro in Italia. Anche perché, nonostante le poche informazioni fatte trapelare, quel che è stato chiaro fin da subito è che la gravità della situazione imponeva di procedere con un’operazione chirurgica. Un’aeroambulanza era infatti pronta a decollare e si attendeva solo che il quadro si stabilizzasse, così da rendere possibile il trasferimento in Italia. Ieri si è stati a un passo da tutto ciò. Poi la situazione è precipitata.

Lo stop al rientro in Italia e l’operazione a Cuba

Quando la partenza era già programmata e il Policlinico Gemelli di Roma era pronto a prenderlo in carico, le condizioni già preoccupanti di Di Battista si sarebbero ulteriormente aggravate. Al punto non solo da rendere impossibile il viaggio, ma addirittura da indurre i medici a sottoporlo subito a un’operazione a L’Avana. A dare notizia del rinvio del rientro in Italia dell’ex deputato è stata l’Associazione Schierarsi sui social. Il post è stato ricondiviso dallo stesso Di Battista ieri mattina. Da allora non ci sono stati aggiornamenti e resta l’attesa di sapere cosa è successo, ma soprattutto come sta Di Battista dopo l’intervento. E quando potrà finalmente tornare in Italia do ve tutti lo attendono.