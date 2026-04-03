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Allarme energia Balcani: il default può “bruciare” le utility del Nord Est

Ciò che accade oltre l'Adriatico minaccia la liquidità delle imprese che hanno puntato sull'export verso quell'area

di Angelo Vitale - 3 Aprile 2026

Allarme rosso energia: il default nei Balcani può “bruciare” le utility italiane del Nord Est. Il mercato energetico dell’Europa dell’Est sta vivendo ore drammatiche e l’onda d’urto sta per infrangersi sulle sponde dell’Adriatico. Sempre più preoccupante il congelamento tecnico dei pagamenti da parte dei principali distributori di energia in Serbia e Albania. Quella che sembra una crisi locale è, in realtà, una mina antiuomo per i bilanci delle medie utility italiane.

Il default dell’energia nei Balcani

Nell’ultimo biennio, molte società energetiche del Nord Est italiano – quasi tutte ex municipalizzate e trader indipendenti – hanno investito massicciamente nell’esportazione di energia. L’appeal dell’area balcanica, perché attratte da margini superiori rispetto al mercato interno saturo.

Tuttavia, la crisi di liquidità che ha colpito le utility locali, schiacciate tra prezzi all’ingrosso volatili e tariffe domestiche sussidiate, ha portato al blocco dei flussi finanziari verso l’estero.

In Serbia, Erzegovina e Bosnia la compagnia nazionale Elektroprivreda ha chiuso il 2025 con perdite o una situazione di bilancio stagnante.

Il rischio per le imprese del Nord Est

Il rischio per le aziende italiane è il “contagio da insolvenza”. Senza gli incassi previsti per le forniture del primo trimestre 2026, molti trader nazionali potrebbero trovarsi in crisi di liquidità. Ciò, proprio nel momento in cui devono onorare gli impegni per l’acquisto di capacità di stoccaggio estivo.

La notizia, fino ad oggi passata sotto silenzio, rappresenta un segnale di instabilità sistemica che potrebbe portare a revisioni al ribasso dei rating per diverse società quotate del settore energia a Piazza Affari.