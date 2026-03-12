Attualità

Allerta meteo, temporali in arrivo il 12 marzo. Instabilità diffusa e attenzione al Centro Italia

Allerta meteo gialla il 12 marzo: temporali intensi su Lazio e Umbria, variabilità al Nord‑Est.

di Marzio Amoroso - 12 Marzo 2026

Allerta meteo. La giornata del 12 marzo 2026 si apre con un quadro atmosferico dinamico, segnato dall’ingresso di una perturbazione atlantica che sta riportando instabilità su diverse regioni italiane. L’avviso di livello giallo per rischio temporali, diramato dal sistema nazionale di Protezione Civile, riguarda in particolare Lazio e Umbria, dove nelle prossime ore sono attesi fenomeni localmente intensi. L’evoluzione viene monitorata con attenzione, mentre il fronte perturbato attraversa rapidamente la penisola.

Una perturbazione veloce ma incisiva

La struttura depressionaria in arrivo dall’Atlantico sta favorendo un aumento dell’umidità e un marcato contrasto termico, condizioni che possono alimentare rovesci improvvisi e temporali sparsi. Le aree più esposte risultano i bacini costieri e interni del Lazio e i settori occidentali dell’Umbria, dove l’instabilità potrebbe manifestarsi con raffiche di vento, attività elettrica e brevi grandinate.

Sebbene l’allerta meteo non sia estesa al Nord‑Est, la perturbazione potrebbe comunque portare nuvolosità compatta e qualche precipitazione irregolare anche sulle regioni adriatiche, senza però configurare criticità particolari.

Lazio e Umbria sotto osservazione

L’instabilità potrebbe concentrarsi soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando il fronte troverà condizioni più favorevoli allo sviluppo convettivo.

Nord‑Est, situazione più tranquilla ma non del tutto stabile

Nel Nord‑Est non risultano attive allerte ufficiali, ma il passaggio della perturbazione potrebbe comunque generare qualche pioggia intermittente. Le temperature rimarranno in linea con la media stagionale, mentre i venti tenderanno a rinforzare temporaneamente lungo la fascia costiera.

Un’Italia divisa tra instabilità e schiarite

La giornata del 12 marzo si presenta dunque come un mosaico meteorologico complesso. Allerta meteo al Centro, variabilità al Nord‑Est e schiarite più ampie al Sud. La natura rapida della perturbazione lascia prevedere un miglioramento già nelle ore successive, ma la fase instabile richiede comunque prudenza negli spostamenti e attenzione ai fenomeni improvvisi.