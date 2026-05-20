E’ Blu Capri mania: il trend che impazza su TikTok
Chi ha aperto il social nelle ultime ventiquattro ore, sarà sicuramente stato travolto da un'ondata di eleganza retro che profuma di piazzetta, iconicità e Dolce Vita
Blu Capri mania su TikTok: il pantalone iconico si tinge di Grotta Azzurra. Chi ha aperto TikTok nelle ultime ventiquattro ore, sarà sicuramente stato travolto da un’ondata di eleganza retro che profuma di piazzetta, iconicità e Dolce Vita.
E’ Blu Capri mania
I fashion creator italiani e internazionali hanno decretato il verdetto definitivo per la primavera/estate 2026: la tendenza assoluta è la “Capri mania”. Tuttavia, non si tratta del solito ritorno nostalgico. Quest’anno il trend ha un’identità precisa e unisce il taglio sartoriale più amato degli anni ’50 a una specifica, vibrante sfumatura di colore.
Come Brigitte
Il re indiscusso, infatti, il pantalone Capri, il mitico modello a sigaretta che scopre la caviglia, reso immortale da dive del calibro di Brigitte Bardot, Jacqueline Kennedy e Audrey Hepburn.
Di conseguenza, i vecchi jeans oversize sono stati ufficialmente archiviati per fare spazio a silhouette più definite e chic.
Il gioco di parole che fa impazzire l’algoritmo: il modello Capri incontra il “Blu Capri”
Il vero segreto della viralità di questo trend su TikTok risiede in un accostamento cromatico e testuale che sta facendo impazzire l’algoritmo.
Le influencer più seguite non si limitano a indossare il classico pinocchietto, ma lo scelgono rigorosamente in tonalità Blu Capri.
Parliamo di quell’azzurro intenso, magnetico e profondo che rievoca i riflessi della Grotta Azzurra, una sfumatura che gli esperti di coolhunting avevano già avvistato sulle passerelle dell’alta moda e che ora è diventata di dominio pubblico.
Il video più cliccato
Il video più virale del momento, che ha superato i due milioni di visualizzazioni, mostra come abbinare il pantalone Capri color azzurro intenso a un trench cropped beige e a un paio di ballerine rasoterra a punta.
Come replicare l’outfit virale dell’estate 2026
I Get Ready With Me dei fashion tiktoker italiani stanno dettando le regole stilistiche per i prossimi mesi. Per evitare l’effetto “pescatore” e slanciare la figura, i creator suggeriscono tre regole d’oro.
I capispalla giusti. Abbinare il pantalone sotto al polpaccio a giacche corte in vita o a blazer strutturati.
Il focus sulle scarpe. Bandite le sneakers massicce; via libera a slingback con tacco gattino (kitten heels), mocassini leggeri o ballerine flat.
Il contrasto cromatico. Se non si opta per il look monocromatico in Blu Capri, il pantalone va spezzato con il bianco ottico, il nero minimalista o i toni caldi del sabbia.
La caccia al capo perfetto è ufficialmente aperta. I brand del fast fashion stanno già svuotando i magazzini per assecondare quella che si preannuncia come l’uniforme ufficiale dell’estate.
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