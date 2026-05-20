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Slitta il processo per Aurelio De Laurentiis

La decisione dei magistrati di Roma: quando si terrà la nuova udienza sulle plusvalenze

di Paolo Diacono - 20 Maggio 2026

Slitta il processo per falso in bilancio a carico del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. È arrivato lo stralcio della posizione del numero uno della società calcistica azzurra. Che dovrà comparire davanti ai giudici di Roma non prima del 2 dicembre prossimo. Il caso sul tavolo è sempre lo stesso. Quello cioè delle plusvalenze e degli affari che hanno portato in riva al Golfo l’ex calciatore della Roma Kostas Manolas e l’attaccante, oggi al Galatasaray, Victor Osimhen, recentemente finito al centro delle polemiche con l’accusa di non aver pagato le rate di un’automobile.

Slitta il processo a De Laurentiis

Alla base della decisione dei giudici c’è un vizio di notifica per il procedimento aperto per il capo d’imputazione di falso in bilancio. Slitta, dunque, il processo per Aurelio De Laurentiis. Contestualmente i magistrati si metteranno al lavoro per unificare le diverse posizioni all’interno del procedimento. Ci vorrà tempo, ci vorranno almeno sette mesi se la prima udienza è stata fissata al 2 dicembre. Sul caso delle plusvalenze del Napoli, dunque, ci sarà ancora da attendere un bel po’ prima che sia fatta giustizia.

Gli affari del Napoli

Secondo l’accusa, coordinata dai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, le operazioni rimproverate al management della società azzurra avrebbero inciso sui bilanci del club relativi agli anni 2019, 2020 e 2021. Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma aveva già disposto il rinvio a giudizio di De Laurentiis, Chiavelli e della società partenopea, in qualità di persona giuridica, nell’ambito dell’indagine sui conti del club e sulle presunte valutazioni gonfiate dei cartellini dei giocatori. Il processo per De Laurentiis ora slitta.