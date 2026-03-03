Esteri

Ambasciata Usa in Arabia Saudita: “Rischio attacco imminente a Dhahran”

Missili di Stati Uniti e Israele sull'Assemblea degli Esperti dell'Iran

di Ernesto Ferrante - 3 Marzo 2026

Esiste una “minaccia di attacchi imminenti con missili e Uav (droni) su Dhahran”, in Arabia Saudita. A lanciare l’allarme è stata l’ambasciata Usa a Riad via X. “Non venite al consolato Usa”, si legge sulla piattaforma social, con l’invito a mettersi al riparo “immediatamente”. “Mettetevi immediatamente al riparo nella vostra abitazione al piano più basso possibile e lontano dalle finestre. Non uscite”, prosegue l’avviso di sicurezza.

L’avviso ai cittadini americani

Il consolato Usa ha consigliato ai cittadini americani di “rivedere i piani per la sicurezza in caso di attacco” e fare attenzione “in caso di ulteriori attacchi futuri”. Dhahran, sulla costa orientale della monarchia del Golfo, di fronte all’Iran, è considerata una città strategica, centro importante dell’industria petrolifera. Ospita tra l’altro la sede centrale della Aramco, il colosso petrolifero saudita.

Riaperto lo spazio aereo in Giordania

La Giordania ha annunciato la “riapertura” del suo spazio aereo. L’agenzia Petra ha riportato la decisione della Commissione di regolamentazione dell’aviazione civile dopo che ieri era stata decisa la chiusura dello spazio aereo durante la notte. La misura d’emergenza riguardava “tutti” i velivoli dalle 18 alle 9 nel mezzo dell’escalation, in corso da sabato scorso.

Nuovi raid di Usa e Israele

La sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom è stata colpita da un attacco missilistico israelo-americano. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Tasnim, precisando che poche ore prima anche la sede dell’Assemblea degli Esperti a Teheran era stata presa di mira. L’Assemblea degli Esperti è l’organo della Repubblica islamica designato per eleggere la Guida Suprema.